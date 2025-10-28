Impulsan el diálogo y la coordinación para garantizar la operatividad en los puertos

En la Casa de Santa Cruz, la secretaria de Estado de Pesca y Acuicultura, Stefany Grant, encabezó junto al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes, una reunión de trabajo con representantes de cámaras empresarias y sindicatos del sector pesquero, con el objetivo de planificar la próxima temporada y garantizar la operatividad en los puertos de la provincia.



El encuentro se desarrolló en un marco de diálogo constructivo, destacándose la presencia de los distintos actores que conforman la cadena pesquera. Durante la jornada se abordaron temas vinculados a la organización de la temporada del calamar, la actualización de convenios colectivos y el fortalecimiento de las condiciones laborales del sector.



En este sentido, Grant señaló que “a diferencia de otros años, esta reunión tuvo un enfoque positivo, donde todos los sectores coincidimos en la necesidad de planificar a futuro, garantizando estabilidad laboral y una temporada ordenada en cada puerto de la provincia”.



Desde la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, se subrayó la importancia de continuar trabajando de manera articulada con el Ministerio de Trabajo y con las cámaras empresarias, fortaleciendo el diálogo y la cooperación institucional para acompañar el desarrollo sostenido de la actividad pesquera en Santa Cruz.



Estas acciones se enmarcan en las políticas impulsadas por el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, que promueven la planificación, la transparencia y el trabajo conjunto como pilares del crecimiento productivo y la generación de empleo genuino en la provincia.