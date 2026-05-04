Impulsan actividades saludables destinadas a la primera infancia

Con el objetivo de fomentar hábitos saludables en los más pequeños, el Jardín Maternal “Manitas Traviesas”, dependiente de la Municipalidad de Caleta Olivia, llevó a cabo el taller denominado “Aprendamos Jugando”, abordando diversos ejes educativos a través de actividades didácticas.

La jornada se desarrolló este lunes 4 de mayo en el Centro Integrador Comunitario (CIC) 17 de Octubre, donde funciona la institución, y contó con el acompañamiento de profesionales de la salud y personal que forma parte del espacio.

En este marco, Edith Silva, coordinadora del CIC, explicó que la actividad incluyó distintas instancias de aprendizaje, en las que se abordaron aspectos vinculados al lavado de manos y cuidado bucal, resaltando la importancia de incorporar estos hábitos en la vida diaria.

En este sentido, remarcó la necesidad de comenzar a promover este aprendizaje desde edades tempranas. “A la edad que tienen los chicos, que son de un año, dos años, es importante inculcarles lo que es la limpieza diaria y qué se debe hacer para prevenir futuras enfermedades”, expresó.

Finalmente, Silva indicó que, desde la institución continuarán desarrollando esta propuesta que busca fortalecer hábitos cotidianos promoviendo enseñanzas a través del juego.