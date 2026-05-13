Hospital Regional Río Gallegos: 31 años de crecimiento, especialidades y compromiso con la salud pública santacruceña

A 31 años de su inauguración, el Hospital Regional Río Gallegos se consolida como el principal centro de salud de Santa Cruz, con servicios de alta complejidad, formación de profesionales y una política pública orientada a fortalecer la atención en toda la provincia.

Su director ejecutivo, Gastón Flores, destacó el trabajo del personal, la ampliación de áreas críticas y el acompañamiento permanente a los hospitales del interior.

Un emblema de la salud pública santacruceña

El director ejecutivo del Hospital Regional Río Gallegos, Gastón Flores, dialogó con la Subsecretaría de Producción y Contenidos en el marco del 31° Aniversario del nosocomio, inaugurado el 12 de mayo de 1995 y convertido desde entonces en un pilar fundamental de la salud pública de la provincia de Santa Cruz.

En este contexto, el funcionario expresó que para “nosotros estar hoy aquí y festejar es un orgullo porque sin duda nuestro hospital se ha transformado en un emblema de la salud pública de toda la provincia, porque también se debe mencionar que atendemos a pacientes que llegan de todos los rincones de Santa Cruz y tiene un alto prestigio además por ser un hospital escuela y, al mismo tiempo, constituirse como derivador, por lo cual me siento muy orgulloso de estar hoy al frente de la conducción”.

Crecimiento sostenido y servicios de alta complejidad

Con el paso de los años, el Hospital Regional Río Gallegos experimentó un importante crecimiento tanto en infraestructura como en la incorporación de especialistas y tecnología de avanzada, fortaleciendo la calidad de atención para la comunidad santacruceña.

En ese sentido, Flores destacó que “contamos con un servicio de hemodinamia y un servicio de cirugía cardiovascular, con equipos de última generación y profesionales capacitados para atender a los pacientes y realizar los tratamientos necesarios, porque en definitiva somos reconocidos por atender casos de mediana y alta complejidad, lo que demanda un permanente trabajo en equipo a la hora de atender a los pacientes”.

Trabajo articulado con los hospitales del interior

El titular del hospital también puso en valor la tarea diaria que se desarrolla junto a los trece hospitales de las localidades del interior provincial, una labor que muchas veces pasa desapercibida para la comunidad.

En relación con ello, explicó que “mantenemos una comunicación fluida y realizamos gestiones para permitir que la salud pública santacruceña crezca y, por ello, ayudamos y asesoramos cuando se presentan casos y situaciones complejas a la hora de atender a los pacientes”.

Asimismo, detalló que el Servicio de Guardia atiende entre 120 y 130 personas por día y recordó que el sistema sanitario también cuenta con seis centros de salud distribuidos en distintos barrios de Río Gallegos.

Un hospital escuela con reconocimiento nacional

Uno de los aspectos que más orgullo genera dentro del equipo médico y sanitario es el reconocimiento nacional que posee el Hospital Regional Río Gallegos como Hospital Escuela, condición que le permite formar profesionales de distintas especialidades.

Actualmente, la institución cuenta con médicos residentes en pediatría, salud mental y anestesiología, consolidándose como un espacio de formación académica de relevancia para la región.

Cabe destacar que el Hospital Regional Río Gallegos fue acreditado como hospital asociado a la Universidad de Buenos Aires, fortaleciendo así su perfil académico y científico.

Sobre este punto, Gastón Flores remarcó que para “nosotros es fundamental porque nos permite formar a los futuros profesionales, ya que son médicos recibidos en todo el país que eligen el Hospital Regional Río Gallegos para hacer su residencia o su especialidad y se torna vital porque después nosotros podemos contar con ese recurso humano especializado aquí en la provincia”.

Además, sostuvo que “a lo largo de todos estos años también el Hospital Regional ha formado médicos generalistas que hoy trabajan en los centros de salud y en el hospital, y por ello se está trabajando fuertemente para revalorizarlo, promoviendo gestiones que nos permitan ampliar los cupos y, de esta manera, abrir otras residencias en nuevas especialidades, aunque se trata de una labor que requiere tiempo y mucha planificación”.

Obras y ampliaciones para responder a la demanda

La historia del hospital también está vinculada a una permanente expansión de su infraestructura para acompañar el crecimiento poblacional y la creciente demanda sanitaria.

En ese marco, el director ejecutivo recordó que se concretaron “la ampliación de las guardias de pediatría y de adultos. También se ampliaron los shocks rooms y las salas de internación, y ahora por decisión del gobernador Claudio Vidal estamos trabajando en la ampliación de lo que es la sala de internación de clínica médica”.

Del mismo modo, adelantó que se proyecta habilitar nuevas áreas de internación destinadas a salud mental, especialmente para pacientes jóvenes. “Estamos trabajando en proyectos que los vamos a ir anunciando con el transcurso de los días”, señaló.

El Hospital Modular del Barrio San Benito

Durante la entrevista, Flores también anticipó que el Ministerio de Salud avanza en la puesta en funcionamiento del Hospital Modular del barrio San Benito, una obra que representará un importante respaldo para el sistema sanitario de Río Gallegos.

Según indicó, esta incorporación permitirá fortalecer la capacidad de atención y descomprimir parte de la demanda que actualmente recibe el Hospital Regional.

El compromiso cotidiano del personal sanitario

Finalmente, Flores destacó el compromiso y la dedicación del personal que diariamente sostiene el funcionamiento del hospital, integrado por más de 1.500 trabajadores.

“Hay muchísima gente que recorre los pasillos del Hospital Regional Río Gallegos, vecinos que eligen atenderse y, como siempre digo, en salud pública siempre algo nos va a faltar. Sabemos que hay muchas falencias que estamos tratando de corregir, pero es muy importante trabajar a la par de los trabajadores del hospital, que conforman un plantel de más de 1.500 personas y que con su labor y dedicación brindan un buen servicio a toda la comunidad de Río Gallegos y a los pacientes que residen en las localidades del interior provincial”, concluyó