Heridos graves en accidente en Río Gallegos



La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad que está mañana a las 07:00 horas, personal de la División Comisaría Tercera de Río Gallegos intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Avenida Juan Domingo Perón y Avenida Gregores.

Constituido personal policial en el lugar, junto a efectivos de la División Comando de Patrullas, se constató la presencia de un vehículo marca Ford Territory, color azul marino, el cual había colisionado contra postes pertenecientes a Servicios Públicos y a la empresa Canal 10.



En el rodado se desplazaban dos hombres mayores de edad, quienes presentaban lesiones visibles y fueron asistidos por personal médico del Hospital Regional Río Gallegos, siendo trasladados de inmediato hacia el mencionado nosocomio para su atención. Posteriormente, se informó que ambos resultaron con heridas de consideración, permaneciendo uno de ellos en sala de terapia intensiva debido a la gravedad de su cuadro clínico.



En el lugar trabajó personal de la División Accidentología Vial, realizándose las diligencias de rigor, entre ellas el secuestro del vehículo y de diversos elementos de interés para la investigación. Tomó conocimiento el Juzgado de Instrucción N° 3 local, que dispuso las medidas correspondientes en el marco de la causa caratulada como “Se investiga lesiones graves en accidente de tránsito”.



La investigación permanece en curso, bajo las directivas judiciales pertinentes.



