EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Halloween en Río Gallegos: el Municipio organiza una actividad imperdible para las familias

Compartir

Este viernes, el Municipio de Río Gallegos organiza desde las 18 horas una gran celebración para Halloween en el centro de la ciudad. 

La actividad, que convocará a cientos de familias, niños y jóvenes, tendrá shows en vivo, sorteos, golosinas y mucho más. 

El evento, organizado por la Secretaría de Desarrollo Comunitario junto a diversas áreas, se realizará en la tradicional esquina de la avenida Kirchner y San Martín. 

Se espera una jornada en la que las familias, niños y jóvenes puedan disfrutar de una tarde llena de actividades y sorpresas.

Halloween en Río Gallegos: el Municipio organiza una actividad imperdible para las familias

Reunión de planificación portuaria en la sede central de UNEPOSC

Diego Gamboa será el nuevo Secretario de Estado de Turismo de Santa Cruz

También