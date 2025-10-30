Halloween en Río Gallegos: el Municipio organiza una actividad imperdible para las familias

Este viernes, el Municipio de Río Gallegos organiza desde las 18 horas una gran celebración para Halloween en el centro de la ciudad.



La actividad, que convocará a cientos de familias, niños y jóvenes, tendrá shows en vivo, sorteos, golosinas y mucho más.



El evento, organizado por la Secretaría de Desarrollo Comunitario junto a diversas áreas, se realizará en la tradicional esquina de la avenida Kirchner y San Martín.



Se espera una jornada en la que las familias, niños y jóvenes puedan disfrutar de una tarde llena de actividades y sorpresas.