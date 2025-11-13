Hallan a un hombre sin vida en el “Bosque de los Duendes” de Río Turbio

El trágico hallazgo ocurrió este martes en una zona rural cercana al ejido urbano. La Policía investiga las circunstancias del hecho.

La Policía de la Provincia de Santa Cruz informó el hallazgo de una persona sin vida en la localidad de Río Turbio. El hecho se registró durante el mediodía del martes 12 de noviembre en la zona conocida como “Bosque de los Duendes”, ubicada a unos dos kilómetros del ejido urbano.

Según el parte policial, alrededor de las 13:30 horas se recepcionó una denuncia judicial presentada por un vecino, quien advirtió sobre un posible intento de suicidio de su hermano. La alerta surgió a partir de una comunicación telefónica en la que una allegada del hombre habría informado que había recibido mensajes en los que manifestaba intenciones de atentar contra su vida.

Ante esta situación, los familiares iniciaron una búsqueda por distintos sectores de la localidad, concentrándose en la mencionada área natural. Minutos después, alrededor de las 14:00 horas, encontraron el cuerpo sin signos vitales.

Personal de la División Comisaría Yacimientos Río Turbio acudió al lugar y procedió a resguardar la zona, solicitando la intervención del médico policial, quien confirmó el fallecimiento. Posteriormente, la jueza penal y juvenil de Río Turbio, Dra. Anabella Dionisio Arellano, ordenó el traslado del cuerpo al hospital local y dispuso la realización de la autopsia médico legal para determinar con precisión las causas del deceso.

La Policía continúa con las investigaciones y tareas periciales correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho. Además, la fuerza expresó su acompañamiento a la familia afectada y recordó a la comunidad la importancia de buscar ayuda ante situaciones de crisis emocional, recurriendo a los servicios de salud y líneas de contención disponibles en la provincia.