Gustavo Stobbia presenta su show “Canciones con guitarra” en Los Cuatro Vientos

El artista local Gustavo Stobbia se presentará el viernes 24 en la Sala Estable de Títeres Los Cuatro Vientos, con un formato íntimo y acústico. En diálogo con este medio, habló sobre su vínculo con la música, su estilo y la pasión que lo impulsa a crear y compartir sus canciones.

El músico y compositor caletense Gustavo Stobbia prepara una propuesta diferente para su próximo espectáculo, titulado “Canciones con guitarra”, que tendrá lugar el viernes 24 en la Sala Estable de Títeres Los Cuatro Vientos.

“Va a ser mi presentación con una serie de canciones mías, solamente con la guitarra criolla, tipo unplugged, y también algunos covers de estilos variados, canciones que me gustan”, adelantó el artista durante una entrevista en estudios.

Stobbia, quien se define como autodidacta en la guitarra, contó que desde joven encontró en la música una forma de expresión personal. “La música es algo que me acompañó toda la vida. Empecé a tocar de chico, a los 13 años, motivado por mi hermano. Tocaba todo el día, mucho heavy metal, que te da destreza y velocidad”, recordó.

Aunque su formación fue en gran parte autodidacta, el músico señaló que actualmente toma clases de canto para seguir mejorando su interpretación. “Me gusta componer canciones y hacer letras, y eso te obliga casi a cantar. Yo intento interpretar las canciones, tanto mías como las de otros. Cantante es el que tiene esa voz natural”, reflexionó.

Su propuesta se nutre de diversos estilos, pero siempre con un enfoque íntimo y expresivo. “La música popular, en definitiva, tiene esa posibilidad de interpretar y decir lo que se quiere y lo que se puede, y eso es lo mágico”, expresó Stobbia.

El artista tiene canciones disponibles en distintas plataformas digitales, entre ellas composiciones instrumentales, donde deja ver su faceta creativa y su búsqueda constante. “Yo con la guitarra me acompaño, y mi estilo musical es más instrumental; soy de jugar con las voces”, comentó.

El espectáculo promete una experiencia cálida y cercana, en la que Stobbia compartirá con el público su universo musical en estado puro: una guitarra, una voz y muchas historias que contar.