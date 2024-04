Gustavo Machuca logró conquistar las 100 millas en la épica carrera “Patagonia Run”

El atleta de Caleta Olivia, se destacó recientemente al completar la desafiante distancia de 100 millas, aproximadamente unos 160 kilómetros, en la reconocida competencia de Ultra Trail “Patagonia Run” en San Martín de los Andes. En una entrevista exclusiva con Patagonia Deportes, Machuca compartió su experiencia y sus planes futuros.

“Uno entrena duro y hace esto porque le gusta, como un objetivo personal, pero estos logros generan admiración en la gente de Caleta y me pone muy feliz”, expresó Machuca. “Este fue un objetivo que me había propuesto hace varios años y por suerte este año se pudo cumplir”, añadió.

El corredor, quien había participado anteriormente en distancias menores, comentó sobre su progresión en la carrera de ultrafondo de montaña: “Es la primera vez que participo en esta distancia. Hice 75km en el año 2021, en 2022 no pude participar debido a una operación en el tobillo, y en 2023 completé la distancia de 110km”.

Machuca destacó la exigencia física y mental de la competencia: “La distancia además tiene una altimetría de 9.200 metros en subida, lo que requiere de mucha pierna, y sobre todo de mucha cabeza, porque esta carrera exige mucho mentalmente”.

A pesar de los desafíos, Machuca demostró su determinación al superar momentos difíciles durante la carrera: “Al inicio venía con un tiempo holgado, hasta el kilómetro 110 venía muy bien, escalando varias posiciones y me sentía muy bien, pero a partir del kilómetro 120 empecé a sentir el cansancio de piernas, y en ese momento ya no me pasaba nadie, ni tampoco avanzaba posiciones”.

Aunque no logró alcanzar su objetivo de tiempo, Machuca completó la carrera en 33 horas, y ya tiene la mira puesta en futuros desafíos: “Tenía un objetivo de 29 horas, así que el año que viene voy a volver a tratar de mejorar”.

Respecto a sus aspiraciones futuras, Machuca reveló: “En Mayo me voy a correr a una carrera en Córdoba, clasificatoria para el UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc) que es en Francia. Tengo un objetivo para el año que viene que es mejorar el tiempo de las 100 millas y poder correr en Europa, cruzar el Océano”.

Con determinación y pasión por el deporte, Gustavo Machuca continúa desafiando sus límites y persiguiendo sus sueños en el mundo del trail running.

Escuchá la entrevista completa con Gustavo Machuca: