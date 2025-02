Gustavo “Kaky” González: “Voy a acompañar todo lo que sea trabajo, producción y nuevas oportunidades para Santa Cruz”

El diputado Nacional, Gustavo “Kaky” González, destacó la importancia de generar inversiones en la provincia y llamó a dejar de lado las mezquindades políticas para avanzar en acuerdos que beneficien a los santacruceños. Aun formando parte del espacio Unión por la Patria, valoró las gestiones del gobernador Claudio Vidal para atraer inversores y el ordenamiento de la actividad pesquera con paz social que se logró a través del diálogo.

Esta semana, el diputado Gustavo González participó en la recorrida que realizó el gobernador Vidal y representantes de la empresa china Hong Dong en Puerto Deseado, donde se presentaron proyectos de inversión para fortalecer el puerto y el desarrollo productivo de la localidad. “Todo lo que signifique inversiones en la provincia y en mi pueblo lo veo con buenos ojos. Ojalá que cada uno de estos proyectos se pueda concretar en el corto plazo, porque hoy Santa Cruz lo necesita”, expresó, en diálogo con LU 14 Radio Provincia de Santa Cruz.

El legislador hizo hincapié en que “hoy lo que necesita el puerto es una inversión fuerte en todo lo que es la infraestructura”. Refiriéndose a los trabajos de reparación, González señaló que durante la gestión anterior, se había solicitado un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y “que lamentablemente, durante nuestro paso por el gobierno, tanto nacional, provincial y municipal, no lo hemos podido concretar. Son obras pendientes desde hace años, y es clave conseguir el financiamiento para que se concreten”, sostuvo.

Consultado sobre las gestiones realizadas por el gobernador Claudio Vidal, el diputado nacional resaltó que el ordenamiento del sector pesquero y la ampliación de la cuota de merluza han generado una mayor actividad y empleo en la provincia. “Se logró que la provincia tenga 30.000 toneladas de merluza, lo que significa dar mayor valor agregado a las plantas que la procesan y generar más empleo en lugares como Puerto Deseado, donde ya se sumaron unas 400 personas a la actividad”, explicó.

Asimismo, se mostró a favor de la generación de acuerdos que permitan que el sector pesquero tenga continuidad más allá de la zafra. “Hay que abrir mesas de diálogo con todos los sectores para garantizar que las plantas y el puerto puedan operar todo el año, más allá de las temporadas específicas. Es muy importante para Puerto Deseado y para las ciudades portuarias que el gobierno de Vidal le dedique tiempo y esfuerzo a su desarrollo”.

Por último, González reafirmó su compromiso de acompañar las gestiones que beneficien a la provincia desde el Congreso. “Quiero que esto quede bien en claro, no me van a ver poniendo palos en la rueda o no queriendo que las cosas no salgan, todo lo contrario. Soy deseadense, santacruceño y quiero que a mi provincia le vaya de la mejor manera”.

Sobre este punto, se refirió a los hechos de violencia que se desarrollaron en la Planta Barillari durante la visita del Gobernador Vidal. “Es repudiable lo que ha sucedido porque siendo intendente, acompañando en su momento también a la gobernadora, nos han pasado este tipo de agresiones y manifestaciones y no es bueno para nadie. Yo creo que de esto no hay que querer sacar alguna ventaja política. Creo que todos nos tenemos que poner a trabajar, para generar oportunidades, dejar las rivalidades totalmente de lado, porque eso es lo que está solicitando y pidiendo la sociedad de Santa Cruz”.

“Más allá de las diferencias políticas, voy a apoyar todo lo que signifique trabajo, producción y nuevas oportunidades para nuestra gente. La sociedad nos pide que dejemos las rivalidades de lado y nos pongamos a trabajar en soluciones concretas”, concluyó.