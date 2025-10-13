Grave accidente en Río Gallegos: una mujer sufrió fracturas tras colisión entre un auto y una moto

Un violento choque entre un automóvil y una motocicleta en la intersección de Avenida Balbín y calle 19 de Diciembre dejó como saldo dos personas heridas, una de ellas con una fractura en el tobillo. La Policía investiga las causas del siniestro.

En horas de la tarde del domingo 12 de octubre, un accidente de tránsito con saldo de heridos graves se registró en la ciudad de Río Gallegos. El hecho ocurrió alrededor de las 19:05, en la intersección de Avenida Balbín y calle 19 de Diciembre, una zona de alta circulación vehicular.

De acuerdo con la información brindada por la División Comunicación y Difusión de la Policía de Santa Cruz, el siniestro involucró a un automóvil Toyota Corolla blanco y una motocicleta Siam 110 roja. Tras recibir un llamado de emergencia, personal de la Comisaría Sexta se hizo presente en el lugar y procedió a señalizar el área para garantizar la seguridad y permitir el trabajo de los equipos de asistencia.

Como consecuencia del impacto, los ocupantes de la motocicleta —un hombre y una mujer, ambos mayores de edad— sufrieron lesiones visibles. El conductor presentaba heridas en el cuero cabelludo, mientras que su acompañante manifestó fuertes dolores en las piernas. Ambos fueron trasladados de inmediato por personal sanitario del Hospital Regional Río Gallegos.

Posteriormente, se confirmó que la mujer sufrió una fractura de tobillo derecho, mientras que el conductor del rodado menor resultó con escoriaciones y se encuentra en estado estable. La conductora del automóvil no presentó lesiones.

En el lugar intervino personal de la División Accidentología Vial, que realizó las pericias correspondientes —entre ellas, relevamiento fotográfico y mediciones técnicas— para determinar la mecánica del hecho.

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado de Primera Instancia N° 2, a cargo de la Dra. Yamila Borquez, quien dispuso la extracción de muestras sanguíneas y de orina a ambos conductores, además de establecer sus domicilios legales.

Finalmente, la Policía de Santa Cruz reiteró su llamado a la comunidad para respetar las normas de tránsito y utilizar los elementos de seguridad obligatorios, con el fin de prevenir accidentes y resguardar la vida de todos los ciudadanos.