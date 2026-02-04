Grasso defendió la Ley de Glaciares y afirmó que “los glaciares no se tocan”

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, se expresó a través de la red social X en defensa de los glaciares y de la Ley Nacional que los protege, al manifestar: “Desde Santa Cruz decimos que los glaciares no se tocan y la Ley Nacional tampoco”.



La publicación se da en un contexto de debate y preocupación por posibles modificaciones o interpretaciones que podrían afectar la normativa vigente, considerada clave para la preservación de los recursos hídricos y ambientales del país, especialmente en regiones como la Patagonia.



En su mensaje, Grasso remarcó la importancia de respetar el marco legal actual y sostuvo una postura firme en defensa del patrimonio natural santacruceño, alineándose con los reclamos de distintos sectores sociales, ambientales y científicos que advierten sobre los riesgos de avanzar sobre zonas protegidas.



Desde Santa Cruz, la Ley de Glaciares es considerada una herramienta fundamental para resguardar los ecosistemas, garantizar el acceso al agua y proteger áreas estratégicas frente a actividades que puedan generar un impacto ambiental irreversible.



La postura del intendente se suma a otras expresiones públicas que refuerzan la necesidad de mantener vigente la legislación nacional y de priorizar la protección del ambiente como política de Estado.