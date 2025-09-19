Grant: “La clave es la comunicación constante con todos los sectores”

La flamante secretaria de Estado de Pesca y Acuicultura de Santa Cruz, Stefany Grant, remarcó la importancia del trabajo articulado entre gobierno, sindicatos y empresas para fortalecer la actividad pesquera en la provincia.



En diálogo con LU14 Radio Provincia, la funcionaria destacó que su gestión buscará sostener un vínculo permanente con todos los actores del sector. “La comunicación es la base de absolutamente todo, como nos pidió el Gobernador. Tenemos que entender que esto es un trabajo en equipo, tanto con las empresas como con los sindicatos”, expresó.



Grant explicó que la Secretaría ya se encuentra planificando objetivos a corto, mediano y largo plazo, con un énfasis inicial en “gestionar barcos para cada puerto de la provincia, porque eso significa trabajo para nuestra gente”, señaló.



La funcionaria también subrayó que la competitividad provincial depende de varios factores; como la infraestructura portuaria, ordenamiento laboral y “condiciones claras para atraer a más empresas” que decidan descargar y exportar desde Santa Cruz. “Tenemos que demostrar que la provincia está preparada para captar esas oportunidades”, apuntó.



Consultada sobre su mirada frente a lo sucedido en la pasada zafra de langostino, Grant resaltó la necesidad de que el Estado actúe con previsión. “Contra el recurso no podemos luchar. Lo que sí podemos hacer es estar preparados con planes que acompañen al sector cuando las condiciones no son favorables”, explicó. Finalmente, reiteró su compromiso con el equipo técnico de la Secretaría y remarcó que “todo el personal que trabaja en pesca tiene un potencial enorme y vamos a demostrarlo con el tiempo. El desafío es que cada decisión que tomemos beneficie a toda la provincia”.



Cabe destacar que en su presentación y primera reunión de trabajo estuvieron presentes el gobernador Claudio Vidal, la ministra de la Producción, Comercio e Industria Nadia Ricci, y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ezequiel Verbes, junto a los diferentes gremios de la pesca, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina (SEAMARA), Sindicato Unido de Estibadores Portuarios Patagónicos (SUEPP) y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de Alimentación (STIA) de la provincia, marcando así un inicio de gestión con diálogo inmediato con todos los sectores.