Gran regreso de Gonzalo Cottis al arco de Jorge Newbery en la liga comodorense

El fin de semana en la liga comodorense, Gonzalo Cottis emergió como un héroe inesperado. Ingresando en el arco tras la expulsión de Kevin Flores, Cottis se enfrentó a tres situaciones de mano a mano que podrían haber cambiado el curso del juego. Sin embargo, el arquero caletense se mantuvo firme y aseguró la victoria de su equipo por 5 a 1 sobre Deportivo Portugués.

En una entrevista exclusiva con Patagonia Deportes, Cottis compartió las sensaciones por su regreso al equipo titular: “Estoy muy feliz de volver a sumar minutos, y por los tres puntos que nos llevamos”. Cottis llegó a Jorge Newbery en el año 2019. El año pasado estuvo a préstamo en Próspero Palazzo y ahora regresó al aeronauta donde sumó sus primeros minutos en este 2024.

El partido contra Deportivo Portugués no fue fácil, especialmente después de que Jorge Newbery se quedara con dos jugadores menos en los primeros minutos. “Me tocó entrar frío”, admitió Cottis, “pero con el correr de los minutos, lo futbolístico, lo físico y la jerarquía pesan un poco más”. Destacó la actitud de sus compañeros, que permitió al equipo recuperarse y asegurar la victoria en el segundo tiempo.

A pesar de la presión, Cottis demostró estar tranquilo en el campo: “Nunca me agarran nervios, sí un poco de ansiedad cuando no juego, pero uno está pendiente y de afuera siempre hay que estar preparado”.

“Cuando a Portugués le tocó llegar, yo respondí y creo que eso ayudó al equipo a saber que en el fondo estaba seguro. Me siento muy bien, feliz de volver a defender el arco del club. Es una sensación muy linda ver que tapás una pelota y escuchar que la gente que te aplaude. Atrás hay mucha gente apoyando, y los mismos compañeros que te bancan. Necesitaba mostrarme y sumar minutos, porque hay un técnico nuevo que no me conocía y esto es algo que me ayuda mucho. Se vienen partidos lindos, y ojalá que pueda sumar desde donde me toque”, destacó Gonzalo.

El arquero también compartió sus pensamientos sobre las diferencias que nota entre el fútbol de su ciudad, Caleta Olivia, y Comodoro Rivadavia. Reconoció los esfuerzos de los clubes, pero señaló la necesidad de apoyo adicional para mejorar: “Se necesita una mano, una ayuda para tener en condiciones la cancha, para compensar la falta de materiales y hacerlo un poco más serio”.

Fuera del campo, Cottis está enfocado en su educación: “Estoy estudiando el Profesorado de Educación Física, y también estoy trabajando como profe en el Club Santa Lucía”. Además, una vez recibido, planea continuar sus estudios de Licenciatura en Buenos Aires y seguir jugando al fútbol.

Con su destacada actuación del fin de semana y su constante compromiso tanto en el terreno de juego como fuera de él, Gonzalo Cottis busca consolidarse en el arco de Jorge Newbery.

Foto: Federico González / Prensa Jorge Newbery.

Escuchá la entrevista completa: