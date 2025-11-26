Gran participación en la elección de vocal por los activos de la Caja de Previsión Social

La Caja de Previsión Social de Santa Cruz registró este miércoles 26 una participación inédita en la elección de vocal por los activos. Según señalaron desde la Junta Electoral, se trató de una concurrencia que superó ampliamente los niveles habituales para este tipo de comicios.

Desde la apertura de mesas en todas las localidades de Santa Cruz y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el movimiento fue constante y sostenido. Según informó la Junta Electoral, el número total de votantes constituye “un registro histórico para la institución”, reflejando el interés del sector activo en fortalecer su representación dentro del Directorio de la CPS.

En ese contexto, el presidente de la Caja de Previsión Social (CPS), Pablo Pérez, destacó el normal desarrollo de los comicios y valoró el compromiso del personal provincial. “Tuvimos una participación ejemplar. Todo el proceso se llevó adelante sin inconvenientes, con un gran compromiso por parte de los trabajadores y trabajadoras que se acercaron a emitir su voto”, señaló.

Pérez también subrayó la importancia del involucramiento del sector activo en la vida institucional de la Caja: “Esta elección demuestra que el sistema previsional importa, y que los trabajadores quieren ser parte de las decisiones que influyen en su futuro jubilatorio”.