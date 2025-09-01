Gran jornada de cierre del Mes de las Infancias en el Ministerio de Desarrollo Social

Este domingo se llevó adelante la jornada de cierre del Mes de las Infancias, organizada por el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, en instalaciones de la mencionada cartera ministerial. El evento contó con la presencia de la ministra Luisa Cárdenas, quien participó junto a su equipo de trabajo, y reunió a todas las áreas que componen el organismo, reafirmando el compromiso con la niñez y las familias santacruceñas.

La propuesta incluyó una amplia variedad de actividades recreativas, deportivas y culturales: juegos como toro mecánico, castillos inflables, palestra y deportes alternativos; espacios artísticos y de primera infancia; concursos de baile; personajes infantiles, shows interactivos, un robot led y sorteos de juguetes. El momento más esperado estuvo marcado por el gran sorteo de una bicicleta mountain bike y una PlayStation 5.

El encuentro se enriqueció con la participación de múltiples instituciones provinciales. El Tiro Federal Patria se sumó con su polígono móvil; Lotería de Santa Cruz, con un espacio de maquillaje artístico encabezado por su presidenta Claudia Pavez; y Vialidad Provincial, con un circuito vial y la exhibición de maquinaria, acompañada por su presidente Julio Bujer. Además, la División Canes de la Policía de Santa Cruz realizó una demostración que cautivó a grandes y chicos.

Las distintas áreas del Ministerio también desplegaron propuestas para toda la familia: la Subsecretaría de Políticas Alimentarias instaló un espacio de alimentación saludable; la Subsecretaría de Discapacidad organizó un área recreativa inclusiva; mientras que la Subsecretaría de Juventud dispuso de una sala gamer y tenis de mesa. Asimismo, se ofrecieron refrigerios y meriendas, junto a pochoclos, algodón de azúcar y una torta para compartir entre los presentes.

En el escenario, se presentaron la banda de la Policía de Santa Cruz, el grupo de zumba “Las muñecas de Giuli”, la banda militar del Ejército “Combatientes del Atlántico Sur”, el dúo “A puro cuartetazo”, la escuela de baile Amakaik, el artista de trap “El Baby”, y el grupo de danzas folclóricas del Centro de Día “Recuerdos Compartidos”. El cierre estuvo a cargo de la banda “A contra reloj”, que puso el broche final con un potente show de punk rock.

De esta manera, el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, junto a organismos provinciales, consolidó un mes de actividades que celebraron a la niñez en toda la provincia, fortaleciendo el lazo comunitario y promoviendo valores de inclusión, juego y encuentro familiar.