Gran expectativa por la marcha en defensa de la Universidad Pública: Caleta Olivia se une al reclamo nacional

En una movilización sin precedentes, docentes, estudiantes y la comunidad en general se unirán en todo el país para defender la Universidad Pública. En Caleta Olivia, la convocatoria tandrá lugar en el edificio de la UNPA-UACO a las 17 horas, donde se congregarán con pancartas y consignas en apoyo a la educación superior gratuita y de calidad.

En una entrevista para Voces y Apuntes, los profesores Horacio Ochoa y Johan López expresaron sus preocupaciones y motivaciones detrás de esta movilización histórica. Horacio Ochoa, profesor en Letras y egresado de la UNPA en Ciencias de la Educación, compartió su visión sobre los desafíos que enfrenta la universidad actualmente: “Personalmente, no sufrí ninguna situación en particular, pero en el equipo de cátedra sí se han visto afectadas varias compañeras, entonces la materia que tenía una cantidad determinada de docentes se vio reducida a la mitad, lo que provocó que nuestras aulas y nuestras comisiones se vean superpobladas.” Además, señaló la importancia de la coincidencia con el Día Internacional del Libro: “El principio de defender a la Universidad hace que toda la sociedad tome conciencia de lo que significa defenderla y lo que significa para esta localidad.”

Johan López, por su parte, hizo hincapié en las consecuencias directas de los recortes presupuestarios del Gobierno Nacional: “Por los recortes presupuestarios del Gobierno Nacional se me caen dos interinatos a término acá en Caleta que dictaba en la carrera de Comunicación Audiovisual.” López enfatizó que este no es solo un asunto interno de la universidad, sino un tema que concierne a toda la sociedad: “Esto no es solamente un asunto interno de la universidad, por eso esperamos que la comunidad en general nos acompañe como un brazo potente para reclamar por las reivindicaciones legítimas del sector universitario.”

Ambos profesores coincidieron en que la defensa de la universidad pública es crucial en un contexto en el que se percibe una política del gobierno nacional que impacta directamente en la sociedad. López destacó: “La universidad pública es un ente al servicio del pueblo y de las clases populares. Nosotros somos hijos de la universidad pública y hoy no sólo nos impacta en términos simbólicos.“

La marcha en Caleta Olivia buscará reflejar el sentimiento de unidad y resistencia de la comunidad educativa, que se compromete a seguir luchando por una educación superior inclusiva y accesible para todos.