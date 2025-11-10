Gobierno y sector privado sellarán alianza estratégica para la explotación de áreas hidrocarburíferas

El Gobierno de Santa Cruz, a través de su empresa estatal Fomento Minero Santa Cruz Sociedad del Estado (FOMICRUZ S.E.), formalizó hoy un hito histórico para la industria energética provincial con la firma de contratos de cesión de diez áreas hidrocarburíferas. Estas áreas, previamente operadas y cedidas por YPF, fueron adjudicadas a siete empresas que se comprometieron a una inversión total de 1.259 millones de dólares en los próximos seis años.

El acto se llevó a cabo en el Salón Blanco y fue presidido por el Vicegobernador Fabián Leguizamón, en compañía del Ministro de Energía y Minería, Ing. Jaime Horacio Álvarez, y el Presidente de FOMICRUZ S.E., Lic. Oscar Vera.

Inversión y recuperación de soberanía

Este proceso da continuidad a la Licitación Pública 006/2025, cuyo objetivo fue garantizar la producción, la continuidad laboral y el desarrollo regional en la zona norte de la provincia. La cesión de las áreas maduras a FOMICRUZ fue resultado directo del Memorándum de Entendimiento firmado entre el Gobernador Claudio Vidal y la empresa YPF S.A., recuperando así la titularidad estatal sobre estos recursos.

Según se detalló durante la ceremonia, la inversión millonaria de las empresas adjudicatarias está destinada a incrementar la producción, optimizar la infraestructura existente y, crucialmente, generar más empleo local en el norte santacruceño.

“Con esta firma, el Gobierno y FOMICRUZ consolidan un nuevo modelo de desarrollo energético que prioriza la participación provincial, la transparencia, el empleo local y la inversión productiva,” destacaron las autoridades en la introducción del acto.

Las siete firmas adjudicatarias y sus áreas

Las siete empresas resultaron seleccionadas por haber cumplido con los rigurosos requisitos técnicos y económicos de la licitación.

En detalle, las áreas y sus adjudicatarios son: Patagonia Resources S.A. (Los Perales – Las Mesetas, Los Monos y Barranca Yankowsky); Clear Petroleum S.A. (Cañadón de la Escondida – Las Heras); Roch Proyectos S.A.U. (Cañadón Yatel, Cerro Piedra – Cerro Guadal Norte y El Guadal – Lomas del Cuy); Azruge S.A. (Cañadón Vasco); Brest S.A. (Pico Truncado – El Cañadón); y Quintana E & P Argentina S.R.L. y Quintana Energy Investments S.A. (Cañadón León – Meseta Espinosa).

Un esfuerzo conjunto

Este acuerdo marca un antes y un después en la administración de los recursos energéticos de la provincia, simbolizando el inicio de una nueva era. El mensaje central de la jornada fue claro: el esfuerzo conjunto del Estado provincial y el sector privado no solo busca fortalecer la producción de hidrocarburos, sino que tiene como meta impulsar la economía local de manera integral.

Con esta visión estratégica, Santa Cruz afianza la soberanía sobre sus recursos naturales y sienta las bases para un crecimiento económico sostenido y con fuerte impronta local en el próximo sexenio.