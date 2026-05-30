Georgion: “El próximo año los Juegos de la Araucanía se van a realizar en Santa Cruz y tenemos que estar a la altura”



El titular de la Cartera de Desarrollo Social encabezó un encuentro con autoridades deportivas argentinas y chilenas para avanzar en la organización de los Juegos Binacionales de la Araucanía 2026, y en ese marco se anunció que en 2027 la competencia tendrá a Santa Cruz como sede anfitriona.

El ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz, Sebastián Georgion, mantuvo este viernes una reunión de trabajo con representantes deportivos de las provincias patagónicas argentinas y de las regiones australes de Chile, en el marco de la organización de los próximos Juegos Binacionales de la Araucanía, que se desarrollarán en territorio santacruceño.

El encuentro se llevó adelante en las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración y reunió a autoridades de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa, junto a representantes de las regiones chilenas de Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía, Ñuble, Aysén, Magallanes y Bío Bío.

Trabajo conjunto para consolidar los Juegos Binacionales de la Araucanía

Durante la jornada, los funcionarios realizaron una puesta en común sobre las reuniones del Comité Ejecutivo y del Comité Técnico Asesor de los Juegos Binacionales de la Araucanía, además de recorrer distintos espacios deportivos de la ciudad de Río Gallegos que formarán parte de la competencia.

En ese contexto, Georgion agradeció la presencia de los referentes deportivos de toda la Patagonia y destacó el valor del trabajo articulado entre las provincias argentinas y las regiones chilenas para fortalecer el deporte como herramienta de integración, formación y desarrollo humano.

Asimismo, transmitió la decisión política del gobernador Claudio Vidal de potenciar el deporte santacruceño y avanzar en obras e infraestructura que permitan que Santa Cruz esté a la altura de un evento internacional de estas características.

“Estos juegos son un proyecto fundamental, que me parece que tienen que perdurar en el tiempo. Tuve oportunidad de dialogar con los referentes de las distintas provincias y regiones, transmitiendo el mensaje del gobernador Vidal, de apostar al deporte en estos tiempos tan complejos económicamente, pero desde la decisión de participar y acompañar a nuestros deportistas”, expresó el ministro.

Cinco localidades de Santa Cruz serán sede de los Juegos de la Araucanía

El titular de la cartera social provincial también remarcó el impacto económico, turístico y social que generará el evento en distintas localidades santacruceñas, a partir de la llegada de delegaciones deportivas de toda la Patagonia argentina y chilena.

Las ciudades que recibirán las distintas disciplinas serán Caleta Olivia, Puerto San Julián, Río Gallegos, Comandante Luis Piedra Buena y Puerto Santa Cruz.

Georgion subrayó además la inversión que llevará adelante el Estado Provincial para fortalecer la infraestructura deportiva y garantizar el desarrollo de una competencia de primer nivel.

Deporte, cultura e integración entre Argentina y Chile

Finalmente, el funcionario puso en valor el espíritu integrador de los Juegos Binacionales de la Araucanía, resaltando el intercambio cultural y educativo que genera el encuentro entre jóvenes deportistas de ambos países.

“Este tipo de competencias fueron un proyecto innovador, que permite encontrarnos en el deporte desde lo cultural, desde la idiosincrasia de ambos países, como entre las provincias de nuestro país. Me parece algo muy rico desde lo educativo, ver en el par competitivo y conocer su lugar y sus costumbres”, señaló.

Y concluyó: “Estos juegos nos van a permitir dar a conocer nuestra hermosa provincia y mostrar con orgullo cómo es nuestra gente”.