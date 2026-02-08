Georgión destacó el trabajo territorial del Gobierno Provincial en el barrio San Benito

El secretario de Gobierno e Interior, dependiente del Ministerio de Gobierno, Sebastián Georgión, participó este sábado de las actividades planificadas dentro del programa Viva Barrio-Somos Comunidad, una iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Vidal.

En este contexto, remarcó la importancia de descentralizar las políticas públicas y acercar el Estado a los barrios. “Siempre digo que para descentralizar la política de Estado es fundamental llegar a los barrios, y hoy estamos en el barrio San Benito. Este es un trabajo articulado e intersectorial, generado a partir de reuniones previas con distintos ministerios, cuya premisa es acercar la política de Estado a la gente”, señaló.

Asimismo, subrayó que esta iniciativa representa un mensaje importante para los vecinos que viven en la periferia, alejados del centro de la ciudad, ya que permite acercar múltiples servicios y políticas públicas. “En estos tiempos es muy difícil trasladarse para hacer el DNI, completar el esquema de vacunación, acceder a charlas de educación vial u obtener información sobre los programas del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración. Para el vecino es muy importante sentirse contenido”, expresó.

Continuando con su alocución, Georgión sostuvo que esta es una de las ideas del gobernador Claudio Vidal. En ese sentido, recordó que durante la semana estuvieron en la localidad de Los Antiguos junto a otros funcionarios, realizando un trabajo territorial puerta a puerta con los vecinos, previo al acto institucional por el aniversario de esa ciudad.

“El mensaje es claro: en épocas de crisis se sale adelante cuando estamos todos juntos. Esa es una característica del gobernador. Llegamos al gobierno haciendo hincapié en estar al lado de la gente, en una de las peores etapas económicas y sociales. Basta ver cómo está el país y la provincia, que no es ajena a esa realidad. Pero estoy convencido de que vamos a salir adelante trabajando hombro con hombro”, afirmó.

Más adelante, el funcionario hizo un llamado a la reflexión frente a los mensajes violentos que, según indicó, surgen desde algunos sectores de la oposición. “Me parece que no es el camino. Hay que ayudar y colaborar. Si entramos en la chicana es muy difícil construir. Muchos viajaron a Los Antiguos a generar prensa desde el odio, y es momento de poner en valor otras cosas: el diálogo, el trabajo y la cercanía con la gente”, manifestó.

En ese contexto, también se refirió a debates de fondo como la situación de la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales. “Se caracterizan por ser de las mejores del país. Obviamente están golpeadas por la crisis económica, pero debemos destacar su funcionamiento y también cuidarlas”, subrayó.

Por otra parte, Georgión remarcó que las actividades organizadas durante el fin de semana permiten visibilizar una forma de gestión basada en la cercanía. “Este es un gobierno que trabaja en silencio, escuchando y recibiendo a los vecinos. Tal vez no lleguemos a todos y seguramente nos equivoquemos, pero lo hacemos con la intención de construir y salir del pozo en el que estamos”, indicó.

En ese sentido, declaró que prefiere ser parte de “un gobierno de transición que tome decisiones que Santa Cruz viene reclamando desde hace mucho tiempo”. Y agregó: “La política de Estado no son los nombres propios ni las banderas partidarias, es la acción sostenida en el tiempo, contextualizada, que da soluciones concretas y mejora la calidad de vida de los vecinos”.

Finalmente, el funcionario resaltó la importancia del trabajo en equipo y el diálogo entre los santacruceños. “Escuché al gobernador en cada casa y su mensaje era de esperanza. Vivimos momentos complejos, por eso debemos mantener el equilibrio y pensar no sólo en el presente, sino también en el mediano y largo plazo. La provincia va más allá de este gobierno. Venimos a cambiar estructuras y eso requiere trabajo en equipo, diálogo y la capacidad de encontrarnos más allá de las diferencias. Debatir y construir es la única forma de que, en definitiva, nos vaya bien a todos los santacruceños”.