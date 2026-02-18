Fundación Lemuel abre convocatoria para que adultos finalicen la primaria y secundaria

La organización impulsa propuestas educativas junto a instituciones públicas y lanzó una campaña solidaria para reunir útiles escolares.

La Fundación Lemuel lanzó una nueva convocatoria destinada a adultos que no hayan finalizado la escuela primaria o secundaria, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación en articulación con instituciones del sistema público.

Según explicó Karina Escudero, referente de la fundación, actualmente trabajan junto a la EPJA 16 en nivel primario, una experiencia que ya lleva tres años y cuenta con egresados. “Estamos muy contentos por la gran convocatoria de alumnos que hemos tenido”, señaló.

En respuesta a la demanda de la comunidad, este año se incorporó también la educación secundaria, en conjunto con la EPJA 21. “Muchos adultos mayores tienen dificultades para trasladarse a otros anexos y había un fuerte interés por poder cursar cerca”, indicó Escudero, quien confirmó que ya se encuentra habilitada una preinscripción gratuita para toda la comunidad.

Además del área educativa, la fundación inició el año con las Colonias Lemuel, destinadas a niños y jóvenes de hasta 15 años, que registraron una amplia participación. Paralelamente, continúan desarrollando actividades junto a los sectores de Desarrollo Social y Relaciones Institucionales.

En ese marco, este domingo desde las 15 horas se pondrá en marcha la campaña solidaria “Más útiles que nunca”, que incluirá masterclasses gratuitas de distintas disciplinas, dictadas por docentes. Como único requisito de ingreso, se solicitará la donación de útiles escolares, que serán destinados a completar kits para su posterior distribución.

Desde la institución destacaron que el área social, cultural y deportiva se encuentra trabajando de manera activa, con múltiples propuestas abiertas a la comunidad.