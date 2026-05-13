Fundación Construyendo Sueños organiza un encuentro solidario de danzas para avanzar con su Hogar de Vida

La actividad se realizará el 14 de junio en el SUM del CeMEPA y busca recaudar fondos para continuar el proyecto del Hogar de Vida en Zona de Chacras. Desde la organización convocan a grupos de danza de todos los estilos a sumarse al evento.

La Fundación Construyendo Sueños anunció la realización de un encuentro solidario de danzas que tendrá lugar el próximo 14 de junio a las 14 horas en el SUM del CeMEPA, con el objetivo de recaudar fondos para avanzar en la construcción de un futuro Hogar de Vida.

Durante una entrevista con Voces y Apuntes, Teresa Córdoba explicó que actualmente la fundación desarrolla actividades en el CIC Centenario los lunes, miércoles y viernes, donde funcionan talleres de artesanías, arte en papel y folclore.

“Somos una fundación que no tiene ingresos, por eso hacemos cosas para sustentarnos nosotros mismos”, expresó. En ese sentido, señaló que el encuentro de danzas surge como una herramienta para reunir recursos destinados al cierre del terreno que poseen en Zona de Chacras.

Teresa destacó que el proyecto del Hogar de Vida representa uno de los principales objetivos de la institución. “Uno de los sueños más grandes de nuestra fundación es poder dejarles el Hogar de Vida para nuestros hijos y para los que vendrán”, afirmó.

Además, indicó que el predio ya está disponible y que el proyecto contempla una obra de gran magnitud. “El terreno está, es inmenso y el proyecto es ambicioso. Estamos intentando por lo menos hacer las bases”, sostuvo.

En relación al acompañamiento institucional, señaló que mantuvieron una reunión con el intendente y valoró la predisposición del municipio. “Una vez que tengamos los materiales, la Municipalidad nos va a ayudar con la mano de obra”, comentó.

Por su parte, Mauricio Córdoba confirmó los detalles del evento y convocó a academias y cuerpos de danza a participar de la jornada solidaria.

“El encuentro de danzas va a ser el 14 de junio en el SUM del CeMEPA a las 14 horas”, precisó. También informó que los interesados en sumarse pueden comunicarse con la profesora Karen Paredes a través del número difundido en el flyer oficial.

“Todos los cuerpos de danzas de cualquier tipo que quieran participar se pueden comunicar con ella. Nos falta un mes y todavía hay tiempo para los que se quieran sumar”, concluyó.