Franchini: “El estudio técnico informó que el fondo que se transfería era incompatible con las necesidades del colegio”

El Colegio UPSALA de Calafate ha anunciado un aumento significativo en su cuota mensual, pasando de 175.000 a 826.000 pesos, lo que representa un incremento del 500%. Esta medida se debe a la quita del subsidio estatal que recibía la institución, según informó Daniela Franchini, titular de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DEGEP).

Al respecto, la directora Provincial de Educación de Gestión Privada, Daniela Franchini, explicó que se realizó una auditoría en el colegio para reevaluar el monto del subsidio que recibía. Tras el análisis de la documentación presentada, se determinó que la institución no necesitaba la totalidad del fondo que se le transfería, sino un aporte menor. Como consecuencia, el subsidio fue modificado y el colegio se vio obligado a aumentar la cuota para compensar la diferencia.

“El 20 de febrero finalizó esta auditoría pedida por el Consejo Provincial de Educación para su análisis, en función del estudio de las plantas orgánico-funcionales que fueron elevadas desde los distintos niveles: inicial, primaria y secundaria del libro de sueldos correspondiente. Estos datos se corroboraron con la matrícula de alumnos y como resultado del estudio técnico se informó que el fondo que se estaba transfiriendo era incompatible con las necesidades al establecimiento educativo, por el contrario, se necesitaba un aporte menor”, detalló.

Además, aclaró la diferencia entre subvención y subsidio, explicando que la subvención está ligada a los aumentos salariales docentes, mientras que el subsidio es un monto fijo que se determina según las posibilidades del Estado Provincial. Esta distinción es importante para entender por qué el colegio no puede ajustar automáticamente el subsidio a los aumentos de costos.

“Los subsidios son un monto fijo de aporte que se determina, según decisión del estado provincial en su incremento o no, es decir, no son móviles. Pero no está directamente vinculado, como en el caso de la subvención, a los aumentos que se pudieran otorgar en las diferentes instancias de negociación paritaria, por ejemplo”, explicó Franchini.

Finalmente, Franchini remarcó que la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada, está abierta a recibir cualquier inquietud de los padres y que se encuentra en permanente acompañamiento de las instituciones educativas para garantizar su regularidad.

La situación del Colegio UPSALA pone de manifiesto la difícil situación económica que atraviesan muchas instituciones educativas privadas y la necesidad de buscar soluciones que permitan garantizar el acceso a la educación y la sostenibilidad de los establecimientos.