Fortalecimiento del Régimen Académico del Nivel Primario de la Modalidad de Adultos

El Consejo Provincial de Educación, a través de la Dirección Provincial de la Modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos, llevó adelante un encuentro de trabajo destinado a analizar y dar cierre al proceso de revisión y actualización del Régimen Académico del Nivel Primario.

La jornada fue encabezada por la secretaria de Gestión Educativa, Adela Vera, acompañada por el director provincial de la Modalidad, Oscar Romero, con el propósito de consolidar los lineamientos trabajados en las distintas instancias institucionales y educativas.

Participaron además la supervisora pedagógica de Nivel Primario Zona Sur, Adriana Elizabeth Accarino; la supervisora pedagógica de Nivel Primario Zona Norte, María de los Ángeles Yapura; el supervisor de Zona Centro y Sur, Américo Antonio Catán; la secretaria técnica, Nanci Gramajo; y la referente del Plan Provincial de Alfabetización, Liliana Buryaile.

Al respecto, el Profesor Romero señaló que esta jornada representó la continuidad del encuentro provincial realizado anteriormente en Caleta Olivia, donde participaron profesores, directivos y supervisores de toda la provincia.

Previamente, manifestó que cada institución había desarrollado un trabajo interno de análisis y reflexión sobre los aspectos pedagógicos y organizativos vinculados al régimen académico en la modalidad de adultos.

El director provincial destacó la importancia de promover espacios de encuentro y diálogo que fortalecen la gestión pedagógica y garantizan el derecho a la educación de jóvenes y adultos en toda la provincia.