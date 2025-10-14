Fortaleciendo la respuesta integral en salud mental

En el marco de la elaboración de un protocolo clave de prevención e intervención en salud mental y consumo problemático de sustancias en el ámbito laboral, profesionales de nuestra institución brindaron una charla sobre Primeros Auxilios Psicológicos (PAP).



La actividad estuvo destinada al equipo de conducción de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz, con el objetivo de abordar las situaciones de crisis de manera integral, humanizada y respetuosa y avanzar en la creación de un protocolo de prevención e intervención en salud mental en el ámbito laboral.



La capacitación fue impartida por Claudia González, por la Cámara de Diputados, Mariano Rodas, subsecretario de Salud Mental Integral y Lucrecia Molina, directora Provincial de Abordaje de Conductas de Riesgo Suicida y Autolesivas por el Ministerio de Salud y Ambiente.



Al respecto, la Lic. Molina destacó que “más allá de garantizar espacios de abordaje de crisis, a través de los primeros auxilios psicológicos, buscamos hablar de salud mental, problematizar la temática y visibilizar el cuidado de la salud mental y ponerlo en boca de todos”.



La charla coincidió con el Día del Psicólogo en Argentina, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y el rol fundamental de quienes la cuidan.