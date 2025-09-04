Fitz Roy celebró con éxito la 11° Edición del Cantaniño: una jornada que volvió a unir a la comunidad

El pasado lunes 1 de septiembre, el Salón Comunal de Fitz Roy se llenó de música, color y emoción con la realización de la 11° edición del Cantaniño, una iniciativa de la Escuela Primaria Provincial Rural Nº20 “Malvinas Argentinas”.

En este contexto, es importante señalar que, año tras año, la institución educativa refuerza su valor como espacio cultural y educativo en la región.

Acompañaron el evento la comisionada de Fomento, Ana María Urricelqui; el delegado comunal, Camilo Páez; la directora regional de Educación Zona Norte, María Mercedes Barrionuevo; la coordinadora pedagógica Mariela Pesca, la directora de la institución educativa, Moira Brown; docentes, familias y estudiantes.

Al respecto, Brown manifestó que esta propuesta iniciada en el 2014 para celebrar el Día del Niño, hoy es un encuentro que trasciende generaciones y convoca a familias, docentes, vecinos e instituciones de distintas localidades rurales. Asimismo, destacó que la comunidad pudo disfrutar de la presentación de niñas y niños que desplegaron todo su talento y entusiasmo, reafirmando el espíritu de esta propuesta que combina arte, identidad y pertenencia.

En este sentido, expresó que la edición 2025 se desarrolló bajo el lema “La música une corazones”, una consigna que se materializó en cada presentación. “La jornada incluyó la apertura artística a cargo del área de Educación Física, las interpretaciones de los pequeños cantores, la entrega de medallas y certificados, y un emotivo cierre colectivo en el que la música volvió a ser puente de unión entre instituciones y familias”, amplió Brown.

Por último, la directora indicó que, a lo largo de sus once ediciones, el Cantaniño se transformó en un ícono cultural de Fitz Roy y la zona Norte de Santa Cruz, con reconocimientos tanto locales como provinciales. “La continuidad del proyecto confirma el compromiso de la escuela rural como centro social y cultural de la comunidad, demostrando que la educación también se construye a partir del arte y la participación colectiva” valoró.