Finde XL en tu capital: Río Gallegos vivirá un fin de semana a puro amor, carnaval y propuestas para toda la familia

La Municipalidad de Río Gallegos invita a la comunidad a participar del Finde XL en tu capital, una propuesta que se desarrollará del 13 al 15 de febrero, con una amplia agenda de actividades gratuitas que combinan celebraciones por San Valentín y los tradicionales festejos de Carnaval.

Durante tres jornadas, distintos espacios de la ciudad serán sede de encuentros culturales, recreativos, turísticos y gastronómicos, con iniciativas pensadas para todas las edades, promoviendo el uso de los espacios públicos, el encuentro comunitario y el acompañamiento al comercio local.

Sábado 14

En el Cenin N° 1 (Zapiola 2275), de 15 a 17 horas, se realizará el Carnaval en familia, con actividades recreativas como bombitas de agua, espuma, juegos y sorpresas para compartir en comunidad.

Más tarde, desde las 19 horas, en la Laguna Ortiz, tendrá lugar la propuesta “Enamorate de Río Gallegos: recorrido romántico”, que incluirá paseos en botes a pedal, música en vivo con DJ y un stand de información turística.

En tanto, a partir de las 21 horas, el Planetario será escenario de una noche especial para parejas, con la proyección de la película “Votos de Amor”, en una actividad pensada para celebrar el Día de los Enamorados.

Sábado 14 y domingo 15

En Eterna Fábrica (Pionero Don Luis Núñez 1591), desde las 19 horas, se desarrollará el Patio Patagónico, con la participación de carros gastronómicos y bandas en vivo.

Domingo 15

Los festejos de carnaval se desarrollarán de 16 a 21 horas en la Laguna Ortiz, que será el punto de encuentro del desfile de murgas y comparsas. Habrá shows en vivo, propuestas recreativas, juegos, emprendedores locales y paseos en botes a pedal.

Ruta de San Valentín

Del 13 al 15 de febrero

Se llevará adelante la Ruta de San Valentín, una iniciativa que reúne promociones y propuestas especiales en comercios locales adheridos. A esta propuesta se suma la Tarjeta IA, ampliando los beneficios para vecinas y vecinos.

Desde el Municipio destacaron que el Finde XL en tu capital tiene como objetivo fortalecer el encuentro social, promover el disfrute en familia y continuar impulsando el desarrollo económico y turístico de la ciudad.