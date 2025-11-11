Finalizó la Semana de la Educación Superior en la provincia

En el SUM del Centro Cultural Sala Liliana Venanzi de Caleta Olivia, el Consejo Provincial de Educación (CPE) desarrolló la muestra “MostrArte” en el Instituto Provincial de Educación Superior local, como cierre de la Semana de la Educación Superior. Esta iniciativa permitió conocer las producciones de profesores y estudiantes y visibilizar las buenas prácticas en los institutos de educación superior.

La actividad, que comenzó el lunes pasado concluyó este 10 de noviembre, al respecto, la directora Provincial de Educación Superior, Florencia Igor, expresó su alegría por estar presente para recorrer las producciones de profesores y estudiantes, subrayando la importancia de generar instancias colectivas donde los protagonistas sean los estudiantes. Además, señaló que estas actividades permiten visibilizar las ofertas formativas del instituto e invitar a otros jóvenes a ser parte de esta casa de estudios.

En ese sentido, la profesora Igor recordó que durante la semana se recorrieron las producciones de distintos institutos de gestión estatal y privada, incluyendo el Instituto Provincial Superior en Arte (IPSA), el IPES Río Gallegos y el Instituto Salesiano de Estudios Superiores (ISES), y que la jornada finalizó con la muestra MostrArte en el IPES CO, fomentando la articulación entre unidades curriculares y profesorados, fortaleciendo así la educación superior provincial.

La directora provincial felicitó a los equipos directivos, docentes y estudiantes por el gran trabajo desarrollado, resaltando que estas instancias permiten conocer el trabajo de colegas, generar articulaciones y compartir prácticas educativas innovadoras, lo que nutre la formación de los estudiantes.

Con la culminación de la Semana de la Educación Superior, la Dirección Provincial reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera articulada, conectando docentes, estudiantes y equipos de trabajo para consolidar prácticas educativas de calidad y fortalecer el nivel superior en toda la provincia.