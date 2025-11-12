Finalizó con éxito capacitación en maquinaria pesada en Palermo Aike

El Gobierno de Santa Cruz, a través de Distrigas S.A, culminó de manera exitosa una nueva capacitación en maquinaria pesada en el marco del programa provincial de capacitaciones. La misma, tuvo lugar en Palermo Aike y participaron tanto trabajadores de la empresa estatal como de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP).

En este sentido, el servicio de refuerzo operativo fue brindado a INDUS S.A., empresa de servicios de maquinaria pesada con sede en la provincia y operadora clave en la infraestructura de la formación no convencional de Palermo Aike. Esta iniciativa, articulada con la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), genera un triple beneficio para Santa Cruz.

Asimismo, la capacitación de refuerzo (inspección de equipo y evaluación operativa) impartida por el Instructor César González de Vialidad Provincial resultó en una calificación óptima para el personal de INDUS S.A., validando la alta calidad de la formación técnica provincial, tal como se detalla en el Informe Técnico Final.

Por último, el subgerente Provincial de Relaciones Institucionales de Distrigas S.A, Maximiliano Gómez indicó: “Esta gestión demuestra que desde la empresa estatal no solo está enfocada en la distribución de gas, sino en ser un socio estratégico que utiliza la capacidad técnica del Estado, articulada con Vialidad Provincial, para impulsar la empleabilidad y formación de nuestros jóvenes al invitar a la industria a sumarse a la agenda educativa de la Provincia. El éxito de este programa está alineado con los objetivos de desarrollo productivo y eficiencia de gestión del Gobierno Provincial”.