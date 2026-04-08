“Fierros En Línea”: el rugir de los motores llegó a la pantalla de Frecuencia Patagonia.

Con una propuesta renovada y apostando fuerte al automovilismo regional, volvió a la programación de Frecuencia Patagonia el ciclo “En Línea”, conducido por Leandro Castro, incorporando un nuevo segmento que promete meterse de lleno en el corazón del ambiente fierrero: “Fierros En Línea”.

En esta primera edición, el equipo se trasladó al taller de la familia Vázquez, protagonistas de la categoría Turismo Carretera Austral, en la ciudad de El Gorosito. Allí, el joven piloto Gabriel Vázquez, quien está dando sus primeros pasos dentro de la categoría, abrió las puertas de su equipo y compartió un balance del trabajo que vienen desarrollando.

Durante la entrevista, Gabriel detalló cómo se estructura el equipo: la motorización está a cargo de Carlos Vázquez, el chasis bajo la responsabilidad de Ricardo Guindani y la atención en pista en manos de Ávila Racing. En ese sentido, destacó que el automovilismo actual exige un alto nivel de profesionalismo, donde cada área —motor, chasis y grupo humano— debe funcionar de manera coordinada para lograr resultados competitivos.

La transmisión en vivo tuvo además un momento especial con la presencia de Fernando Vázquez, piloto experimentado y referente del automovilismo zonal. Con más de 30 años de trayectoria, compartió un repaso por su carrera deportiva y dejó entrever la posibilidad de un retiro, aunque —según comentó entre risas— su entorno más cercano no está dispuesto a que eso suceda.

Fernando también hizo hincapié en la exigencia del trazado chico y parque, señalando que requieren un trabajo técnico minucioso. Remarcó la importancia del trabajo previo en el taller, las pruebas en banco y el tradicional “rolo”, herramientas fundamentales para ajustar cada detalle antes de salir a pista.

Finalmente, subrayó el crecimiento de la categoría, que hoy cuenta con una logística más compleja tras la incorporación de nuevos autos, generando una paridad notable entre los diez primeros puestos y elevando el nivel competitivo.

Así, “Fierros En Línea” tuvo un debut a pura pasión, mostrando desde adentro el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que hay detrás de cada auto de carrera, y consolidándose como un espacio que promete seguir acercando el automovilismo regional a la gente.

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