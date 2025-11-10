Fatal accidente en la Ruta 43: un hombre perdió la vida cerca de Perito Moreno

Un trágico siniestro vial ocurrió en la mañana del domingo sobre la Ruta Provincial N° 43, a pocos kilómetros de Perito Moreno. La víctima, un hombre mayor de edad, fue hallada sin vida bajo un vehículo que había despistado y sufrido severos daños.

Un hombre perdió la vida este domingo 9 de noviembre tras un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 43, a unos siete kilómetros de la localidad de Perito Moreno, en dirección hacia Los Antiguos. El hecho fue informado por la División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz.

Alrededor de las 7:05 horas, personal de la Comisaría de Perito Moreno acudió al lugar junto a integrantes de Bomberos y del Hospital local. En el sitio encontraron un vehículo Chevrolet Astra gris con importantes daños, detenido sobre la banquina y próximo al alambrado de una propiedad privada.

Debajo de la parte trasera del automóvil, los efectivos hallaron a un hombre en posición decúbito dorsal. El médico de turno confirmó el fallecimiento en el lugar. Según informaron fuentes policiales, se trataba de un hombre mayor de edad.

La zona fue resguardada para permitir el trabajo de los peritos y se contó con la colaboración de la División DDI local y del personal de Accidentología Vial de Las Heras. Por orden del Juzgado de Instrucción N° 1 de esa localidad, el cuerpo fue entregado a un familiar directo.

El vehículo y otros elementos de interés fueron secuestrados para la investigación, que se instruye bajo la carátula: “Comisaría Perito Moreno s/ Investiga Muerte en Accidente de Tránsito”.