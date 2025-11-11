Falleció Antonio Venturelli, pionero del transporte en Caleta Olivia

A los 94 años, falleció Antonio Venturelli, histórico vecino y fundador de la empresa “Transportes Ventur”, una de las primeras en la región. Su historia refleja el espíritu emprendedor de quienes ayudaron a forjar la identidad productiva de Caleta Olivia.

Antonio Venturelli, reconocido vecino de Caleta Olivia y fundador de la empresa de transporte “Transportes Ventur”, falleció el pasado 10 de noviembre a los 94 años. Nacido el 28 de enero de 1931 en Vobarno, provincia de Brescia, región de la Lombardia, Italia, llegó a la Argentina a los 20 años sin conocer el idioma, impulsado por el deseo de construir un futuro en estas tierras.

Durante sus primeros años en el país, residió en Buenos Aires, donde trabajó en una fábrica dedicada a la fabricación de estructuras de colectivos en madera. En 1960 decidió radicarse en Caleta Olivia, donde con esfuerzo y visión fundó una de las compañías de transporte más importantes y pioneras de la región.

Desde Voces y Apuntes expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos, recordando con afecto a Antonio y su valioso legado. Compartimos además un entrañable recuerdo de su paso por el programa “PyMEs: Producción y Servicios”, emitido en 2016, donde relató con orgullo parte de su historia y el crecimiento de su empresa.