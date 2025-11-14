Exposición “Vientos de Arena” evoca el paso del tiempo

La artista plástica Norma Lezcano invita al público a participar de su exposición de obra titulada “Vientos de Arena”. Se realizará los días 15 y 16 de noviembre de 17:00 a 20:00 horas en la Sala Liliana Venanzi.

La muestra de arte consta de 30 obras de cuadros, óleos, acrílicos y acuarelas. Surgió por la invitación que hizo la Secretaría de Cultura, Deportes y Turismo al conocer la obra de la artista en una exposición alusiva a Hugo Giménez Agüero. Norma Lezcano destacó que el artista es importante para su inspiración y que su cuadro sirvió como puente para un primer contacto para hacer la muestra.

La artista comentó que el título Vientos de Arena “significa hablar de las personas de la vida diaria. Parecemos arena que se va perdiendo en el tiempo. La idea es evocar el tiempo que estamos en la Tierra y dejar algo plasmado en el arte”.