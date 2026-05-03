Exitoso Código Rojo del Hospital Zonal

Esta semana, gracias a una operación conjunta coordinada entre varios entes y nuestro Hospital Zonal, se realizó con éxito la evacuación —código rojo— de una paciente internada en UTI hacia un centro de mayor complejidad. 🩺La operación requirió el traslado en una unidad de alta complejidad, equipada con el mismo soporte vital que una terapia intensiva. El trayecto se realizó con el acompañamiento de móviles guía que fueron relevándose según la jurisdicción, desde el Hospital Zonal de Caleta Olivia hasta el Aeropuerto de Comodoro Rivadavia, atravesando prácticamente tres ciudades
El operativo se llevó a cabo a una velocidad moderada pero constante ⏱️, garantizando la estabilidad de la paciente hasta su llegada al vuelo sanitario, donde fue recibida por el personal médico de la aeronave.
Agradecemos profundamente la participación de:
🔹 Defensa Civil (Delegaciones de Rada Tilly, Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia).
🔹 Tránsito de Comodoro Rivadavia.
🔹 Policía de Santa Cruz (División Ramón Santos).
🔹 Personal de la aeronave del Vuelo Sanitario.
🔹 Personal de UTI, Electromedicina y el Servicio de Transporte de nuestro Hospital.
Esta labor demuestra un altísimo compromiso humano y profesional en favor de la vida. ¡Gran trabajo en equipo! 👏💙
Dr. Daniel Covas
Dirección Hospitalaria
Hospital Zonal de Caleta Olivia