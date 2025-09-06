Estudios científicos sobre cóndor electrocutado y la recuperación de Walaq

Veterinarios de la Delegación El Calafate del Consejo Agrario Provincial realizaron la necropsia de un cóndor andino hembra juvenil que murió por electrocución tras colisionar con un tendido eléctrico de media tensión en cercanías de Río Turbio.

Los tejidos y órganos obtenidos fueron enviados a la Fundación Bioandina, en Buenos Aires, para estudios genéticos y toxicológicos que permitirán profundizar el conocimiento de la especie y aportar información técnica para su conservación.



En esta acción participaron también personal de S.P.S.A., la Asociación “Somos Huellas Patagónicas” y la Delegación CAP Río Turbio, destacándose el trabajo conjunto de instituciones en la protección del cóndor andino, Monumento Provincial y especie protegida.



Por otra parte, el ejemplar macho Walaq, rescatado en la zona de Río Mayer, continúa en recuperación en el Hospital Veterinario de la Fundación Temaikèn. Una vez finalizada su rehabilitación, será liberado en la localidad de 28 de Noviembre, declarada Capital Provincial del Cóndor Andino por Ley N° 3159. Esta distinción se sustenta en más de dos décadas de trabajo conjunto e institucional: desde 2002 se implementan proyectos de conservación en la zona, en 2007 se inauguró un sendero de avistaje con miradores, y en abril de 2024 un censo registró 134 ejemplares, consolidando a la región como la de mayor concentración de cóndores del país.



La liberación de Walaq en 28 de Noviembre constituye un reconocimiento al vínculo histórico, cultural y ecológico de esta especie emblemática con la región, y refuerza la identidad local como espacio clave para la protección del cóndor andino.



El Consejo Agrario Provincial reafirma su compromiso con la preservación de la fauna silvestre de Santa Cruz y continuará trabajando junto a organismos provinciales, nacionales y organizaciones de la sociedad civil en el cuidado de las especies en todo el territorio.