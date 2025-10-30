Estudiantes de Pico Truncado recorrieron la Expo Carreras 2025

El Consejo Provincial de Educación llevó adelante una nueva edición de la Expo Educativa “Eligiendo tu futuro” en la localidad de Pico Truncado, destinada a estudiantes de nivel secundario, técnicos y de las EPJAS, así como a toda la comunidad interesada en conocer las ofertas académicas de la provincia de Santa Cruz.



La actividad tiene como objetivo principal acompañar a los jóvenes en la elección de su proyecto de vida y continuidad educativa, brindando información sobre carreras terciarias y universitarias, institutos de formación y programas educativos disponibles en la provincia.



Durante la jornada, los participantes tuvieron la oportunidad de recorrer distintos stands, acceder a material informativo y orientación personalizada, y conocer de primera mano la diversidad de propuestas educativas con las que cuenta Santa Cruz. Además, se incentivó a los jóvenes y a la comunidad a consultar y buscar información en la web, para profundizar su orientación académica.



Con esta iniciativa, la provincia reafirma su compromiso de promover el acceso a la educación superior, fortalecer la información y orientación educativa, y garantizar que los estudiantes cuenten con herramientas para planificar su futuro de manera libre y acompañada.