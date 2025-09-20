EN VIVO
Este domingo se realizará la Fiesta de la Primavera Amarilla

El 21 de septiembre en el Estadio Municipal tendrá lugar la iniciativa de la Flota Amarilla con la colaboración de la Municipalidad. De 12:30 a 17:30 horas se podrán disfrutar de comidas, paseo de artesanos y números artísticos de forma gratuita.

En esta propuesta se festeja la primavera en el marco del mes de la prevención y concientización del suicidio. El referente de la flota Javier Maldonado afirmó que “lo organizamos desde la flota, nos unimos todos con la secretarías de la Municipalidad, comedores y fundaciones, instituciones de adultos mayores y petroleros. El objetivo es la paz social y la unidad, la comunidad nos necesita unidos sin banderas políticas”.

Agradeció a las empresas que colaboraron con donaciones, al igual que a la senadora Natalia Gadano por su aporte. “La invitación es para toda la familia, va a haber bandas, reconocimientos a combatientes de Malvinas. Invitamos a pasar un día diferente”. En la jornada de hoy se instaló un carpa de circo para resguardar los stands para mayor comodidad de los asistentes.

