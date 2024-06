“Escuchando para Conectar”: Actividad lúdica para adultos mayores impulsada por estudiantes de la UNPA UACO.

En diálogo con “La mañana en Patagonia”, conversamos con la estudiante del Profesorado universitario en Ciencias de la Educación, Anabel Pinto, quien informó acerca de una actividad que comenzarán a llevar a cabo en la jornada de hoy, en instalaciones de la Unión Vecinal del Barrio Miramar.

Se trata de una serie de Talleres recreativos y lúdicos para adultos mayores, que forman parte del proceso de formación que llevan a cabo en el espacio denominado Práctica Profesional Docente III.

Consultada sobre la actividad que proponen, la estudiante refirió que “en el marco de nuestras prácticas de educación no formal, nos encontramos realizando ésta propuesta de taller, considerada como toda actividad educativa que está fuera de lo que conocemos como la escuela en sí misma” y que las mismas surgen de un sondeo de información y observación previo que se hizo en el Barrio Miramar donde “ nos encontramos con la problemática de los adultos mayores que no salían de su casa, que no tenían espacios para socializar”. Como resultado de este trabajo, se realizará un Taller que consiste en 5 encuentros, con el objetivo de socialización, reflexión, escucha e intercambio, buscando promover la salud integral de los adultos mayores.

La primera jornada se realizará hoy Lunes 24 de Junio, desde las 14 hasta las 16 horas, y de acuerdo a la organización que está prevista, “ en el primer encuentro se compartirán videos que reflejan los estereotipos actuales sobre los adultos mayores, para reflexionar sobre ellos de manera conjunta”, comentó la estudiante Pinto. En los siguientes talleres están planificadas diversas actividades entre ellas la confección de una árbol de la memoria para resignificar sus recuerdos, un bingo musical, el abordaje de la temática hábitos alimenticios, y sobre el cierre, el manejo de las emociones.

El equipo de estudiantes está integrado también por Ramos Aylén y Roa Germán, quienes convocan a las otras instancias de taller, para los días 1, 4, 8 y 11 de Julio. Pueden acercarse todos los interesados en participar y solicitar información al Teléfono de contacto: 297 4092978, para integrarse a esta propuesta que busca generar un espacio de contención y escucha activa de nuestros adultos mayores.

Escuchá aquí la nota completa, realizada en el programa “La mañana en Patagonia”.