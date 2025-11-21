En el 124° Aniversario de la ciudad, la Municipalidad entregó adjudicaciones y títulos de propiedad

En esta oportunidad, más de 100 familias recibieron la documentación correspondiente a su parcela y se suma a los más de 300 que lleva entregada esta gestión. El acto se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples del Centro Cultural.

Encabezaron del acto el jefe de Gabinete Mariano Mazzaglia, el secretario de Planificación Lucas Haidamaschuk, la supervisora de Tierras Patricia Reynoso, la directora de Tierras Yanina Labado, el presidente del Honorable Concejo Deliberante Facundo Belarde y la concejal Iris Casas. También acompañaron los funcionarios de todas las áreas que compartieron con los vecinos la entrega de los instrumentos legales.

El intendente Pablo Carrizo hizo llegar su afectuoso saludo ante la imposibilidad de asistir al acto por su cuadro de salud: “Vivirán un día realmente importante para cada una de las familias. Recibir la adjudicación de su terreno, el titulo de propiedad de su vivienda marcará un antes y un después en la vida de todos. Como Intendente me enorgullece verlos concretar sus proyectos y junto al Gabinete asumimos el compromiso de que esta acción se replique. Deseo para cada una de las familias lo mejor y que hoy más que nunca seamos una sociedad solidaria, empática y con proyección de futuro”, expresó.

El secretario de Planificación Lucas Haidamaschuck felicitó a los adjudicatarios y a quienes recibieron sus títulos de propiedad gracias al trabajo del equipo de la Secretaría de Planificación en conjunto al sector de Tierras y la Comisión Bidepartamental de Tierras: “Avanzando con un trabajo muy importante para lo que es la recuperación, adjudicación y titularización: hoy se ve el fruto”.

Es un trabajo que se hace posible gracias al personal, que resalta con el compromiso que tiene desde el topógrafo, el inspector, las áreas de administración, validación y dirección de Tierras. Son importantes todas las personas del sector, hoy se nota el trabajo, que la gente pueda disfrutar de la posibilidad de progresar con sus familias”. Esta tarea se realiza tanto con los vecinos que buscan concretar sus necesidades hace mucho tiempo como con quienes recién ingresan en los trámites.

La obtención de adjudicación de terrenos para la construcción de viviendas y proyectos productivos y del título de propiedad de vivienda es una cuestión primordial en esta gestión que, desde su inicio, lleva entregadas 300 adjudicaciones y 100 títulos de propiedad. En este sentido, el Secretario puntualizó que en este año ya superaron la cantidad de entregas de 2024 con 150 adjudicaciones, mientras que el año pasado se entregaron 133.