EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram
TU CAP CERCA - SALUD_1200x100

Emprendedores de la Economía Social participarán de una nueva capacitación virtual sobre “Compras comunitarias”

Compartir

Banner-Provincia-Asip-Nov-2025

La Secretaría de Estado de Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, invita a participar de la 4ta Capacitación Virtual para emprendedores del interior, que abordará la temática “Compras comunitarias”.

La propuesta se realizará el viernes 14 de noviembre, a las 20:00, a través de la plataforma Google Meet, y está destinada a emprendedores y emprendedoras de la Economía Social de toda la provincia.

Esta instancia forma parte del ciclo de capacitaciones que la Secretaría de Estado de Economía Social viene desarrollando a lo largo del año, con el objetivo de brindar herramientas de fortalecimiento y gestión a los emprendimientos locales, promoviendo el desarrollo económico y social en cada comunidad.

Desde el área se destacó que estas acciones siguen los lineamientos de trabajo impulsados por la gestión del gobernador Claudio Vidal y la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas, orientados a potenciar la Economía Social como motor de crecimiento, inclusión y producción provincial.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse de manera gratuita a través del siguiente enlace:  https://forms.gle/U2L8B8WK1F2gnBpv9

banner-bsc-octubre-29

Caleta Olivia celebra la XXIII Edición del “Día de la Tradición” con danzas, desfiles y música criolla

Autoridades educativas destacaron la importancia de potenciar la alfabetización en la provincia

Vera: “La alfabetización debe construirse desde los primeros años y en un trabajo colaborativo con el otro”

axion-v2
banner-pablo-barros
transpetrol
BSC_ALIAS_MediosDigitales_500x500

También