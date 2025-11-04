Emprendedores de la Economía Social participarán de una nueva capacitación virtual sobre “Compras comunitarias”

La Secretaría de Estado de Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, invita a participar de la 4ta Capacitación Virtual para emprendedores del interior, que abordará la temática “Compras comunitarias”.



La propuesta se realizará el viernes 14 de noviembre, a las 20:00, a través de la plataforma Google Meet, y está destinada a emprendedores y emprendedoras de la Economía Social de toda la provincia.



Esta instancia forma parte del ciclo de capacitaciones que la Secretaría de Estado de Economía Social viene desarrollando a lo largo del año, con el objetivo de brindar herramientas de fortalecimiento y gestión a los emprendimientos locales, promoviendo el desarrollo económico y social en cada comunidad.



Desde el área se destacó que estas acciones siguen los lineamientos de trabajo impulsados por la gestión del gobernador Claudio Vidal y la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas, orientados a potenciar la Economía Social como motor de crecimiento, inclusión y producción provincial.



Las personas interesadas en participar pueden inscribirse de manera gratuita a través del siguiente enlace: https://forms.gle/U2L8B8WK1F2gnBpv9