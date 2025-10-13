Eloy Echazú: “Vidal vuelve a mentirle a los trabajadores con las represas”

El presidente del Bloque Unión por la Patria-PJ, Eloy Echazú, salió al cruce del gobernador Claudio Vidal por lo que calificó como “un nuevo engaño electoral” en torno al supuesto reinicio de las obras de las represas sobre el río Santa Cruz._



En los últimos días, trabajadores de la UOCRA y de otros gremios vinculados al proyecto recibieron cartas documento por parte de la UTE Represas Patagonia, en las que se solicita la actualización de los domicilios y la ratificación de la voluntad de trabajar en el marco de la Ley 3141 recientemente modificada. Sin embargo, en esos documentos no se menciona el inicio efectivo de las obras.



“En ningún momento se habla del inicio pleno de los trabajos. En tiempos electorales, este nuevo engaño de Vidal lo único que hace es mantener una expectativa falsa en los trabajadores que están sin empleo”, afirmó Echazú quien recordó que en diciembre de 2023 el propio gobernador había anunciado la reactivación de las represas, algo que nunca ocurrió.



“La gente mantuvo su esperanza y ahora se la vuelven a encender con mentiras. Desde Unión por la Patria les pedimos que sean sinceros con el pueblo trabajador, porque ya no hay más tiempo para falsedades. No se puede jugar con el sustento de las familias santacruceñas”, expresó y aclaró que, según los telegramas, lo único que se hizo fue una actualización del padrón laboral, derivada de la modificación de la ley, sin que exista ningún indicio concreto de reactivación real.



“Las fotos armadas y las mentiras tienen patas cortas. Es lamentable que el propio gobernador se burle de la gente y utilice las obras abandonadas por el gobierno de Milei para hacer politiquería barata”, cuestionó. El diputado provincial sostuvo además que este accionar “recuerda a un viejo candidato a gobernador que prometía veinte mil puestos de trabajo” y remarcó que “Vidal está repitiendo el mismo libreto: promesas vacías, fotos para la tribuna y ninguna solución real”.



Finalmente, Echazú señaló que desde Unión por la Patria-PJ continuarán reclamando que las represas se reactiven en serio, “con transparencia, planificación y respeto por los trabajadores santacruceños, no con cartas documento y marketing político”.