Eloy Echazú: “Carambia solo plantea excusas, sabe que entregó YCRT”

Así lo indicó el Presidente del Bloque Unión por la Patria-PJ, diputado Eloy Echazú luego de conocerse las declaraciones del Senador José María Carambia sobre su voto en el Congreso de la Nación durante el tratamiento de la Ley Bases.

A partir de la votación de la Ley Bases en el Congreso de la Nación, se abrió la puerta a una privatización parcial de YCRT lo que trae incertidumbre a las comunidades de la Cuenca Carbonífera porque tanto Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) como Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), podrán incorporar capitales privados pero con acciones mayoritarias del Estado.



“Sabemos que están ofreciendo retiros voluntarios y eso nos preocupa porque muchos de los trabajadores y las trabajadoras están analizando la viabilidad de esas medidas de la empresa estatal que no sólo afectan a sus economías familiares sino a la vida económica de la Cuenca Carbonífera”, indicó el Diputado Eloy Echazú quien agregó “la actitud de los senadores José María Carambia y Natalia Gadano no es otra cosa que darle la mano a un Gobierno Nacional al que no le importa la gente, que sólo se maneja con planillas de Excel”.



“Por eso, hoy al escuchar las declaraciones de Carambia sobre su voto en contra de Santa Cruz no puedo decir otra cosa que son sólo excusas porque sabe que entregó YCRT”, agregó Echazú quien señaló además que “nosotros le pedimos que se comprometa con Santa Cruz, pero escudarse en que la situación de YCRT se había consensuado en Diputados es una puesta en escena porque como Senador tiene la obligación de pelear por la provincia y sus comunidades y no escuchó a nadie”.



Finalmente, el legislador de UxP-PJ le pidió a Carambia “que se haga cargo de lo que votó, de las consecuencias que eso trae para la Cuenca y deje de echar culpas, quizá sería bueno que vaya a 28 de Noviembre y Río Turbio a dar las explicaciones que están demandando los santacruceños”.