El Telebingo Santacruceño tiene su edición especial “Día del Jubilado” en Caleta Olivia

El Gobierno de Santa Cruz, a través de Lotería para Obras de Acción Social (LOAS) y la Caja de Previsión Social (CPS) llevará adelante un festejo para los jubilados santacruceños en el Complejo Deportivo Municipal Ing. Knudsen de Caleta Olivia.



Hoy, en conferencia de prensa, las presidentas de LOAS y la CPS, Claudia Pavez y Belén Elmiger, respectivamente, anunciaron el evento que se realizará el domingo 5 de octubre para conmemorar el Día del Jubilado, para ello se diseñó una Edición de Oro del Telebingo Santacruceño, con más de 50 millones en premios y cuyo costo del cartón será de $15.000. La venta ya está disponible en todo el territorio y en las agencias oficiales.



Claudia Pavez, presidenta de LOAS, explicó que la iniciativa es resultado del trabajo conjunto entre ambos organismos, en línea con la política del Gobierno Provincial de articular acciones entre los diferentes ministerios y entes. “Es una manera de dar el reconocimiento a nuestros jubilados'”, señaló Pavez, destacando que los mismos representan una gran parte de su público.



Por su parte, Belén Elmiger, presidenta de la Caja de Previsión Social, agregó que la elección de Caleta Olivia, para la realización del evento, se debe a la gran cantidad de beneficiarios que residen en esa localidad, y señaló que la idea es que el homenaje se realice cada año en diferentes puntos de la provincia.



El cartón de la “Edición de Oro” ya se encuentra a la venta en las distintas agencias de Lotería. El sorteo contará con seis rondas, incluyendo un auto Toyota Yaris como premio principal. Además, habrá premios adicionales en efectivo para quienes asistan de manera presencial al Complejo Deportivo Municipal de Caleta Olivia.



Vale mencionar además, que en el anuncio también se encontraban presentes autoridades de ambos entes, entre ellas: Silvia D’Andrea, vocal por el Ejecutivo de la Caja de Previsión Social; y Cristina Mabel León, gerenta de Control Administrativo y Gestión Comercial.