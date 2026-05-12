El SIPGER exige la reversión inmediata de las áreas que Patagonia Resources controla en Santa Cruz

El sindicato petrolero de Santa Cruz acusó a Patagonia Resources de incumplir compromisos laborales, contractuales y de inversión asumidos ante el Gobierno provincial y los gremios. Rafael Güenchenen exigió la reversión de las áreas concesionadas y la reincorporación de los trabajadores despedidos.

El Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER) reclamó al Gobierno provincial una “decisión inmediata y concreta” para avanzar con la reversión de las áreas que actualmente opera Patagonia Resources, empresa del Grupo Neuss, al considerar que incumplió obligaciones laborales, contractuales y productivas asumidas durante el proceso de adjudicación.

A través de un extenso comunicado firmado por el secretario general del gremio, Rafael Güenchenen, el sindicato sostuvo que la operadora “desconoció compromisos asumidos ante el Estado y los sindicatos” y avanzó con despidos pese a las conciliaciones obligatorias dictadas por la autoridad laboral.

Desde el gremio señalaron que Patagonia Resources recibió “áreas estratégicas con producción, infraestructura, contratos, equipos y trabajadores” bajo condiciones específicas establecidas en el pliego de adjudicación. Entre ellas, destacaron la obligación de absorber al personal afectado a la actividad, garantizar la continuidad laboral y sostener planes de inversión y producción.

El SIPGER remarcó además que, durante una reunión realizada el 13 de marzo en Caleta Olivia, las operadoras que integran la UTE se comprometieron ante el Gobierno provincial y los sindicatos a no avanzar con nuevos despidos, presentar cronogramas operativos y recuperar actividad en los yacimientos maduros del norte santacruceño. Según el sindicato, esos compromisos tampoco fueron cumplidos.

En el documento, el gremio aseguró que la Provincia ya dejó asentado oficialmente que la empresa incumplió compromisos “contractuales, laborales y convencionales”, y recordó que el Gobierno advirtió que podría avanzar “sin dilación” en la reversión del acuerdo y la quita de las áreas concesionadas si persistían las irregularidades.

Asimismo, indicaron que el Ministerio de Trabajo instruyó un sumario administrativo contra Patagonia Resources y AESA por presunta obstrucción al proceso de conciliación obligatoria y violación de la paz social.

El sindicato repasó además las distintas medidas gremiales adoptadas durante el conflicto. Recordó que el 2 de marzo llevó adelante un paro general para reclamar reincorporaciones, continuidad laboral y cumplimiento de inversiones, y que posteriormente acató las conciliaciones obligatorias dictadas por la autoridad laboral.

También mencionó que el 10 de abril, durante una asamblea con la participación de 6.000 trabajadores, se resolvió iniciar un plan de lucha con paro general por tiempo indeterminado frente a la falta de inversión y los despidos en las áreas operadas por la empresa.

En el tramo final del comunicado, el SIPGER reiteró su postura y exigió “la reversión inmediata de las áreas, la reincorporación de los trabajadores despedidos, el cumplimiento estricto de la conciliación obligatoria y actividad real en los yacimientos”.

“Las áreas estratégicas tienen que estar en manos de operadoras que produzcan, inviertan y respeten el trabajo. Si no cumple, debe dejar las áreas”, concluyó Güenchenen.