El PJ santacruceño rechazó el endeudamiento por 500 millones de dólares impulsado por Vidal

Congresales del Partido Justicialista de Santa Cruz cuestionaron el proyecto de endeudamiento promovido por el gobernador Claudio Vidal y advirtieron sobre sus posibles consecuencias económicas, políticas e institucionales. También reclamaron mayor transparencia sobre el destino de los recursos provinciales y propusieron alternativas para afrontar la situación financiera.

Los Congresales del Partido Justicialista de Santa Cruz expresaron su rechazo al intento del gobernador Claudio Vidal de avanzar con un endeudamiento provincial por 500 millones de dólares, al considerar que implicaría una “grave” situación institucional, económica y política para la provincia.

A través de un comunicado, sostuvieron que la iniciativa forma parte de “un modelo de sometimiento financiero” similar al que, según señalaron, impulsa el presidente Javier Milei a nivel nacional, al que vincularon con políticas de ajuste, endeudamiento y beneficios para sectores reducidos.

En el documento, los dirigentes cuestionaron la falta de información oficial sobre las condiciones del endeudamiento y reclamaron precisiones acerca de cómo se afrontaría el pago de la deuda, qué recursos provinciales quedarían comprometidos y bajo qué condiciones jurídicas se realizaría la operación.

Asimismo, indicaron que el Gobierno provincial tampoco explicó cuál sería el destino específico de los fondos ni los beneficios concretos para la comunidad santacruceña.

Los congresales también plantearon interrogantes sobre distintos recursos económicos de la provincia. Entre ellos, mencionaron el superávit de 2023, las obras anunciadas el 1° de mayo de 2025, los adelantos de coparticipación, los aportes extraordinarios enviados por Nación y los más de 325 millones de dólares vinculados a la salida de YPF de Santa Cruz.

En ese sentido, afirmaron que esos recursos “no aparecen en los hospitales, ni en las escuelas, ni en el bolsillo de los trabajadores”, y rechazaron la idea de que el endeudamiento sea la única alternativa financiera para la provincia.

Como propuesta, el sector planteó avanzar en un plan de obra pública junto a los municipios para reactivar proyectos paralizados, retomar el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), garantizar una distribución equitativa de los Adelantos del Tesoro Nacional, actualizar la compensación del Consenso Fiscal y reclamar la recuperación del Fondo Compensador al Transporte Público.

Además, solicitaron que los recursos del Fondo Fiduciario UNIRSE sean utilizados de manera excepcional para asistir económicamente a trabajadores estatales. En ese marco, propusieron distribuir el 50% de esos fondos entre los municipios y destinar el otro 50% al Gobierno provincial para la creación de un bono extraordinario de emergencia para la administración pública.

Finalmente, los congresales sostuvieron que “Santa Cruz no necesita más deuda”, sino “un gobierno que sepa administrar, defender sus recursos y cuidar a su gente”.