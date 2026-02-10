El Municipio de Río Gallegos realizó un nuevo operativo barrial en el Bicentenario I y II, con la puesta en valor de espacios públicos

El Municipio de Río Gallegos llevó adelante este lunes un nuevo operativo barrial en el Bicentenario I y II, impulsado por la Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial.

Durante la jornada, se realizaron tareas de puesta en valor de espacios públicos, entre ellas el pintado de garitas, trabajos de desmalezamiento, mejoras en la Plaza de Troncos, y la nivelación de calles con maquinaria vial, en preparación para la temporada invernal. Además, inspectores de saneamiento recorrieron la zona dialogando con los vecinos sobre la erradicación de mini basurales y la importancia de no arrojar residuos en la vía pública.

En ese marco, se instaló un Punto Verde para la recepción de materiales reciclables como cartón, plásticos, botellas, latas de aluminio, y un volquete para residuos voluminosos que no pueden ser retirados por el servicio habitual de recolección. Natalia Quiroz, secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial, remarcó la importancia del trabajo conjunto con la comunidad: “Charlamos con los vecinos sobre la necesidad de colaborar en el cuidado del barrio, la limpieza y el mantenimiento de los espacios públicos.

La Municipalidad viene, pone en valor los espacios, realiza obras y tareas de mantenimiento, pero quienes viven todos los días en el barrio son los vecinos”. La funcionaria señaló que estos operativos continuarán replicándose en distintos sectores de la ciudad, tal como se viene realizando desde el año pasado, con una buena recepción por parte de la comunidad.

“No solo los hacemos los sábados, sino también otros días de la semana, para poder llegar a más vecinos y mantener una comunicación fluida”, explicó.

Finalmente, Quiroz hizo hincapié en la problemática de los mini basurales y recordó que los vecinos pueden denunciar situaciones irregulares a través de los canales de comunicación municipal, enviando fotos o videos, lo que permite agilizar las infracciones y acciones correspondientes.