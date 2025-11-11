El Municipio de Río Gallegos presentó el curso de Mozos y Camareras y Pablo Grasso destacó el valor de la formación para generar herramientas a la ciudadanía

Con la presencia del intendente Pablo Grasso, la Municipalidad de Río Gallegos presentó este lunes el curso de Mozos y Camareras, una nueva propuesta formativa impulsada por la Casa de la Juventud.

La iniciativa se desarrolla a través de la Escuela de Oficios y Emprendimientos. Este trabajo conjunto entre el Estado Municipal y la universidad pública busca fortalecer la formación de los jóvenes y ampliar sus oportunidades de ingreso al mundo laboral.

El curso contempla el dictado de clases teóricas y prácticas, estas últimas realizadas en empresas locales, lo que permitirá a los participantes formarse directamente en entornos reales de trabajo vinculados a la gastronomía, hotelería y servicios de catering.

Durante el acto acompañaron al intendente Pablo Grasso, la decana de la Unidad Académica Río Gallegos de la UNPA, Karina Franciscovic; la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Julia Chalub; y la secretaria de Producción, Comercio e Industria y diputada nacional electa, Moira Lanesan. También participaron diputados, concejales, integrantes del gabinete, del equipo de la Casa de la Juventud, representantes de empresas locales y dirigentes gremiales y políticos.

En la jornada, Lorena Garrido, referente de la Casa de la Juventud, presentó los lineamientos principales del curso y, posteriormente, se realizó la firma del convenio de prácticas profesionalizantes junto a Leonardo Peraggini, del servicio de catering Preferans.

“Que sean los primeros en esto hace la diferencia”, dijo el intendente Pablo Grasso, resaltando el valor de la capacitación para brindar herramientas a los más jóvenes, a quienes esta gestión “escucha” y les pregunta “que necesitan”.

“Hay que formarse, capacitarse, porque esto es un inicio. Ahí se van a dar cuenta que primero pueden ser mozos, luego repositores, gerentes y terminar en el camino que quieran construir. Nada se construye solo, nada se logra si no se esfuerzan”, destacó.

“Todo se puede hacer en la vida. Nadie te regala nada, hay que pelearla. La política te lleva a momentos buenos y malos, pero siempre hay que aprovechar los momentos. En este momento donde no hay laburo y la economía aprieta, tenemos que recuperar el laburo. Tienen que generarse nuevos empleos y tiene que haber más formación”, cerró el jefe comunal.

La decana de la Unidad Académica Río Gallegos de la UNPA, Karina Franciscovic, recordó lo que costó poner en funcionamiento la Escuela de Oficios y Emprendimientos y resaltó el trabajo en conjunto con la Municipalidad.

“Esta propuesta es el inicio de lo que esperamos que sea la Escuela de Oficios y Emprendimientos. Tenemos el desafío que quienes se reciban puedan con su ejemplo poner el alto a la Escuela. En este oficio tienen que saber de matemática, lengua, van a tener que trabajar la memoria, hacer talleres, trabajar la presencia, la relación con el otro. Es decir, desde la teoría hasta la práctica. Va a ser un orgullo verlos después trabajando y nosotros apuntamos a la calidad en la Escuela”, subrayó.

La secretaria de Producción Moira Lanesan agradeció al sector empresarial, comercial y emprendedor por “darle la oportunidad a quienes se van a formar como mozos y mozas”.

“Cuando vas a un lugar, querés que te traten bien. Entonces desde hoy tienen que ir a los comercios y fijarse como les gustaría que los traten. Hay que ser cordial con el otro. Siempre piensen que a esa persona que van a asistir es igual que ustedes. Quizá no vivan de este oficio, pero es una herramienta que tienen bajo el brazo”, finalizó.

Por su parte, Julia Chalub, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, puso énfasis en el trabajo de la Casa de la Juventud, que “escucha las voces de cada uno de los pibes”. “La Escuela de Oficios y Emprendimientos busca brindar oportunidades. Estamos en un momento difícil y es necesario tener herramientas. Se vienen muchísimas más propuestas”, contó.