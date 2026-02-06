El Municipio de Río Gallegos, el Concejo Deliberante y el Banco Santa Cruz avanzan en digitalización y educación financiera

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Río Gallegos, Diego Robles, y la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Daniela D’Amico, mantuvieron una reunión este jueves con el gerente del Banco Santa Cruz, Marcelo Loncón, con el objetivo de analizar proyectos conjuntos y fortalecer la relación institucional entre el municipio, el cuerpo deliberativo y la entidad bancaria.

El encuentro permitió abordar distintas iniciativas vinculadas tanto al funcionamiento administrativo del Concejo Deliberante como a programas de capacitación y acompañamiento para emprendedores y jóvenes de la ciudad. En ese sentido, Robles explicó que se trató de una reunión de trabajo amplia: “Nos juntamos con el gerente del Banco Santa Cruz, Marcelo Loncón, para tratar distintas cuestiones que atañen tanto al Concejo Deliberante como al municipio en relación con el banco en distintos temas”.

Uno de los ejes centrales fue la posibilidad de avanzar en un proyecto de digitalización administrativa dentro del Concejo Deliberante, con el objetivo de reducir el uso de papel en los trámites internos.

“Con el tema del Concejo Deliberante, analizamos la posibilidad de que el banco colabore a través de su responsabilidad social empresaria y de su experiencia en un proyecto de digitalización que permita reducir el uso de papel en las tramitaciones internas administrativas, que va a contar también con la participación de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral”, detalló el jefe de Gabinete.

Por otra parte, en relación con el municipio, se trabajó en la posibilidad de que la entidad bancaria brinde herramientas de educación financiera destinadas a distintos sectores de la comunidad. “Con el municipio avanzamos en la posibilidad de que el banco intervenga en la formación en educación financiera para los emprendedores, para quienes asisten a la Escuela de Oficios y emprendimientos, y también para los jóvenes que participan en la Casa de la Juventud, que depende de la Secretaría de Niñez del municipio”, indicó Robles.

Durante la reunión también se abordaron temas vinculados a la coyuntura y al vínculo institucional entre el banco y el municipio, particularmente una situación ocurrida el mes pasado relacionada con descuentos aplicados sobre asignaciones familiares. “Charlamos acerca de la coyuntura y de la relación del banco con el municipio y de la problemática que se suscitó el mes pasado con algunos descuentos que se hicieron sobre las asignaciones familiares, algo que no había ocurrido nunca en 15 años de liquidación del banco, y acordamos nuevos mecanismos para seguir adelante”, concluyó Robles.

El encuentro dejó como resultado la intención de continuar trabajando de manera articulada entre las instituciones para avanzar en proyectos de modernización administrativa y en programas que fortalezcan la educación financiera y el acompañamiento a distintos sectores de la comunidad de Río Gallegos.