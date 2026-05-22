El joven Benjamín Quiroga sorprendió y ganó en la FLR.

Con apenas 18 años, Benjamín Quiroga se convirtió en una de las grandes figuras del fin de semana al quedarse con la final de invitados de la Fuerza Limitada Regional en los 100 Kilómetros de Caleta Olivia.

El joven piloto dejó en claro todo su talento, trasladando a los autos de la categoría la experiencia y el nivel que ya había demostrado en el karting, disciplina donde logró consagrarse campeón. Lejos de sentir el cambio, Quiroga se adaptó rápidamente al manejo de un Fuerza Limitada Regional y dominó prácticamente todo el fin de semana.

Corriendo sobre el Falcon de Damián Santoro, Benjamín se midió con pilotos de gran trayectoria y experiencia como Marcelo Quintana, Marcelo Pérez y el auto del “Chango” Ortiz, pero eso no fue impedimento para marcar el rumbo desde el sábado. Se quedó con la clasificación, ganó su serie y coronó el domingo con una contundente victoria en la final de invitados.

Además de su destacada actuación en pista, Quiroga pasó por los micrófonos de En Línea en Frecuencia Patagonia 99.3, dentro de la sección Fierros en Línea, donde habló sobre sus sensaciones tras el triunfo y confirmó que junto a su equipo adquirieron un auto para disputar el campeonato completo de la Fuerza Limitada Regional.

El piloto también destacó la rápida adaptación que tuvo con el auto y remarcó el gran trabajo realizado en la motorización Javier Rojido, señalando que contó con un auto “de punta” durante todo el fin de semana. Por último, agradeció especialmente a la familia Santoro por la confianza de entregarle el vehículo con el que pudo competir y quedarse con la victoria.

Con juventud, talento y un gran presente, Benjamín Quiroga aparece como una de las grandes promesas del automovilismo regional y un serio candidato para dar pelea en el campeonato.

Fotografías Gentileza:Galar Prensa

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