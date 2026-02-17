El Hospital Zonal desmintió intoxicación alimentaria y aclaró las causas del fallecimiento de la joven de 19 años

A través de un comunicado oficial, el Hospital Zonal de Caleta Olivia informó que no existe diagnóstico de intoxicación por consumo de alimentos del basural y precisó el estado de salud de los menores y de la madre.

El Hospital Zonal de Caleta Olivia emitió este martes un comunicado oficial para aclarar versiones que circularon en las últimas horas sobre un presunto cuadro de intoxicación alimentaria con consecuencias fatales y menores en estado crítico.

Desde la Dirección del nosocomio indicaron que la paciente fallecida era una joven de 19 años que ingresó a la Guardia el pasado 6 de febrero con un cuadro de sepsis con foco a determinar, de origen respiratorio y/o abdominal, y con comorbilidades previas que condicionaban su estado general. La joven permaneció internada en la Unidad de Terapia Intensiva bajo cuidados permanentes hasta el 16 de febrero, cuando se produjo su fallecimiento como consecuencia de la complejidad de su cuadro clínico.

En relación a la madre, el hospital informó que ingresó el 8 de febrero al servicio de Guardia, donde fue asistida, estabilizada y dada de alta en el transcurso de la misma jornada, sin requerir internación.

Respecto a los menores, tres hermanos de 3, 8 y 13 años continúan internados en el área de Pediatría. Presentan distintas patologías clínicas, evolucionan favorablemente y se encuentran fuera de peligro, recibiendo el tratamiento correspondiente y bajo seguimiento médico constante.

Desde el Hospital Zonal remarcaron que no existe diagnóstico médico que confirme un cuadro de intoxicación alimentaria ni situaciones vinculadas al consumo de alimentos provenientes del basural, como se mencionó en algunas publicaciones. Además, señalaron que se activaron todos los protocolos de atención y acompañamiento a la familia, garantizando la asistencia médica y el resguardo de la información clínica.

Finalmente, la institución lamentó profundamente el fallecimiento de la joven y solicitó a los medios de comunicación y a la comunidad responsabilidad en el tratamiento de la información, priorizando siempre las fuentes oficiales para evitar confusión o alarma social.