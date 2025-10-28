El Gobierno Provincial avanza en la reactivación de los aeropuertos de la zona norte

En el marco del Plan de Conectividad Aérea, el Gobierno de Santa Cruz continúa trabajando en la reactivación de los aeropuertos de la zona norte de la provincia, a través de reuniones con municipios, empresas del sector minero y representantes de la línea aérea American Jet.

El encuentro permitió avanzar en la planificación conjunta de los primeros vuelos regulares, y en la definición de los requerimientos técnicos y operativos para su puesta en marcha.

Durante la reunión se analizaron los avances en las gestiones que permitirán restablecer la operatividad de los aeropuertos de Perito Moreno, Puerto San Julián y Puerto Deseado, tres puntos clave para mejorar la conectividad aérea y el desarrollo logístico de la provincia.

Se trabajó sobre la coordinación de los vuelos que atenderán la demanda del sector minero y el transporte de trabajadores, como también la posibilidad de ampliar los servicios hacia la comunidad en una segunda etapa.

Participaron la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; el subsecretario de Transporte, José Maldonado; el director general de Desarrollo Aéreo, Andrés Casanova; los intendentes Juan Raúl Martínez (Puerto Deseado), Daniel Gardonio (Puerto San Julián) y Matías Treppo (Perito Moreno); junto a representantes de las empresas American Jet, Newmont, Vanguardia, Don Nicolás, así como también concejales y referentes de la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ).

Andrés Casanova señaló que “el trabajo articulado entre la Provincia, los municipios, las empresas y la línea aérea permitirá avanzar con un esquema de vuelos, que conecte a Santa Cruz con la capital nacional y genere mayor integración territorial”.

Por su parte, la ministra Nadia Ricci remarcó: “Reactivar los aeropuertos significa ampliar las oportunidades para las localidades, mejorar la logística de los sectores productivos y facilitar la movilidad de los santacruceños. Es una política de Estado que busca integrar a toda la provincia”.

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, continúa impulsando políticas de conectividad y desarrollo territorial que promueven el crecimiento productivo, la generación de empleo y la integración de las distintas regiones de la provincia, en el marco de la gestión del gobernador Claudio Vidal.